Una protesta en apoyo a un miembro de Palestine Action en huelga de hambre deja 86 detenidos en Londres

Al menos 86 personas han sido detenidas esta pasada noche en las inmediaciones de la cárcel de Wormwood Scrubs, en Londres, en medio de una protesta en solidaridad con un miembro de la ONG propalestina Palestine Action que está en huelga de hambre.

Palestine Action, ilegalizada en verano del año pasado después de que sus miembros entraran en una base militar para denunciar la ofensiva militar israelí en Gaza, ha identificado al preso como Muhammad Umer Khalid, de 22 años.

Khalid está acusado de participar precisamente en la irrupción en la base aérea de Norton y hasta el momento ha negado los cargos.

La represión policial contra la concentración de esta noche comenzó cuando, según la Policía Metropolitana de Londres, los manifestantes entraron dentro de una zona considerada como parte de la cárcel y se negaron a abandonar el lugar.

"Supuestamente bloquearon la entrada y salida del personal de la prisión, amenazaron a los agentes de policía y varios lograron entrar en el área de entrada del personal de un edificio de la prisión", según la MET.

El colectivo británico Prisoners for Palestine ha denunciado que Umer "ha sido sometido continuamente a abusos violentos en la prisión, concretamente a la negación de sus derechos religiosos y de bienestar".

