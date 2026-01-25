Agencias

Un hombre se entrega a la Guardia Civil de Sueca y confiesa haber matado a un menor de 13 años

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia) donde confesó haber matado a un menor de 13 años, según ha avanzando Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

El menor presentaba golpes y heridas de arma blanca. Según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Los hechos se descubrieron en la tarde de este sábado cuando sobre las 18.30 horas el hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar lo sucedido. El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones.

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales "el terrible incidente ocurrido" ocurrido en la ciudad que le "quitó la vida a un menor de edad". "Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima", señala el consistorio.

Sueca ha decretado dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados.

