La coalición chií Marco de Coordinación nomina al ex primer ministro Al Maliki para ocupar de nuevo el cargo

La gran coalición chií iraquí Marco de Coordinación ha anunciado este sábado la nominación del ex primer ministro (2006-2014) y líder de la subcoalición Estado de Derecho Nuri al Maliki como candidato para ostentar de nuevo este cargo y ha instado al Consejo de Representantes del país a respetar los plazos pautados en la Constitución para el proceso de elección del presidente de la República.

"Tras un debate exhaustivo y extenso, el Marco de Coordinación ha decidido por mayoría nominar a Nouri Kamel al Maliki para el cargo de primer ministro, como candidato del bloque parlamentario más numeroso, basándose en su experiencia política y administrativa y su papel en la gestión del Estado", ha informado el grupo político en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraquí INA.

La coalición ha defendido que esta decisión responde a su "responsabilidad nacional" y a su "compromiso de cumplir con los requisitos constitucionales dentro de un marco que preserve la estabilidad del país y fortalezca el rumbo del Estado".

Es por este motivo que se ha celebrado "una reunión ampliada de sus líderes", que se han dado cita en la oficina de Hadi al Amiri para discutir "la situación política y la próxima fase" del desarrollo político de Irak.

En el mismo escrito, Marco de Coordinación ha reiterado su "pleno compromiso con el proceso constitucional" del país, así como su disposición a "colaborar con todas las fuerzas nacionales" con el fin de formar un Gobierno "fuerte y eficaz, capaz de afrontar los desafíos, prestar servicios y proteger la seguridad y la unidad de Irak".

Este movimiento estratégico por parte de la mayoría chií del Parlamento iraquí llega después de que las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025 se saldaran con la victoria de la coalición encabezada por el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, Construcción y Desarrollo, que abrió un proceso de negociaciones para formar un gobierno de coalición de cara a lograr una estabilidad política en el país centroasiático.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.

