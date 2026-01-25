El brazo armado de Hamás subraya que ha dado todos los detalles para hallar el último cuerpo por entregar

Las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han asegurado este domingo que han dado ya a Israel todos los datos que tienen a su disposición sobre la ubicación del cuerpo del policía israelí Ran Gvili y han instado a "cerrar esta fase" para que Israel cumpla con lo pactado en virtud del acuerdo de alto el fuego.

"Hemos proporcionado a los mediadores todos los detalles e información de la que disponemos sobre la ubicación de los restos del prisionero", ha destacado el portavoz de las Brigadas, Abú Obeida, quien argumenta que la veracidad de esta información se basa en que "el enemigo está en estos momentos buscando en el lugar exacto referido en la información proporcionada".

Abú Obeida considera así que el grupo "ha cumplido con todas las obligaciones del acuerdo de alto el fuego, entregando a todos los prisioneros vivos y los restos que estaban en nuestro poder lo más rápido posible" pese a las "condiciones complejas y casi imposibles". Todo ello "a pesar de la falta de compromiso de la ocupación sionista y las docenas de violaciones (del alto el fuego) y masacres perpetradas durante el proceso".

"Queremos cerrar esta cuestión permanentemente (...). Instamos a los mediadores a cumplir con su responsabilidad y obligar a la ocupación a aplicar lo que se acordó", ha remachado el grupo armado palestino.

De inmediato, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han puesto en marcha una "operación específica" para recuperar los restos de Gvili en la zona de la denominada Línea Amarilla, la parte de Gaza donde está contemplada la presencia militar israelí en virtud del alto el fuego en vigor.

El objetivo es "recuperar al último civil secuestrado en la Franja de Gaza, el mayor general Ran Gvili". "Las Fuerzas de Defensa de Israel hacen un llamamiento a la población a abstenerse de difundir rumores e información infundada que puedan perjudicar a la familia Gvili y los esfuerzos para recuperarlo", ha apuntado.

Gvili murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue posteriormente trasladado a Gaza, según las autoridades israelíes. Esta entrega de rehenes y cadáveres está incluida en la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.