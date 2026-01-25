Agencias

El brazo armado de Hamás subraya que ha dado todos los detalles para hallar el último cuerpo por entregar

Guardar

Las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han asegurado este domingo que han dado ya a Israel todos los datos que tienen a su disposición sobre la ubicación del cuerpo del policía israelí Ran Gvili y han instado a "cerrar esta fase" para que Israel cumpla con lo pactado en virtud del acuerdo de alto el fuego.

"Hemos proporcionado a los mediadores todos los detalles e información de la que disponemos sobre la ubicación de los restos del prisionero", ha destacado el portavoz de las Brigadas, Abú Obeida, quien argumenta que la veracidad de esta información se basa en que "el enemigo está en estos momentos buscando en el lugar exacto referido en la información proporcionada".

Abú Obeida considera así que el grupo "ha cumplido con todas las obligaciones del acuerdo de alto el fuego, entregando a todos los prisioneros vivos y los restos que estaban en nuestro poder lo más rápido posible" pese a las "condiciones complejas y casi imposibles". Todo ello "a pesar de la falta de compromiso de la ocupación sionista y las docenas de violaciones (del alto el fuego) y masacres perpetradas durante el proceso".

"Queremos cerrar esta cuestión permanentemente (...). Instamos a los mediadores a cumplir con su responsabilidad y obligar a la ocupación a aplicar lo que se acordó", ha remachado el grupo armado palestino.

De inmediato, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han puesto en marcha una "operación específica" para recuperar los restos de Gvili en la zona de la denominada Línea Amarilla, la parte de Gaza donde está contemplada la presencia militar israelí en virtud del alto el fuego en vigor.

El objetivo es "recuperar al último civil secuestrado en la Franja de Gaza, el mayor general Ran Gvili". "Las Fuerzas de Defensa de Israel hacen un llamamiento a la población a abstenerse de difundir rumores e información infundada que puedan perjudicar a la familia Gvili y los esfuerzos para recuperarlo", ha apuntado.

Gvili murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue posteriormente trasladado a Gaza, según las autoridades israelíes. Esta entrega de rehenes y cadáveres está incluida en la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Comunidad Judía Española exige "firmeza frente al antisemitismo" tras el ataque a un cementerio judío de Barcelona

Representantes hebreos en España solicitan a las instituciones que actúen con determinación tras los actos vandálicos ocurridos en Les Corts, señalando un preocupante aumento de agresiones y reclamando unidad social para frenar el odio en el país

La Comunidad Judía Española exige

Crónica del FC Barcelona - Real Oviedo: 3-0

Crónica del FC Barcelona -

El brazo armado de Hamás subraya que ha dado todos los detalles para encontrar el último cuerpo por entregar

Hamás declara haber proporcionado toda la información disponible a los mediadores sobre los restos del agente israelí Ran Gvili, exige el cumplimiento inmediato del acuerdo de alto el fuego y responsabiliza a Israel por demoras en la entrega

El brazo armado de Hamás

ArcelorMittal considera fundamental que la investigación se desarrolle "al margen de especulaciones"

ArcelorMittal considera fundamental que la

Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente

Más de un millar de personas han recibido información, apoyo psicológico, atención médica y facilidades logísticas a través de los equipos habilitados, líneas telefónicas y centros presenciales, tras el trágico suceso en Adamuz, según la empresa

Renfe ha realizado hasta el