El brazo armado de Hamás subraya que ha dado todos los detalles para encontrar el último cuerpo por entregar

Hamás declara haber proporcionado toda la información disponible a los mediadores sobre los restos del agente israelí Ran Gvili, exige el cumplimiento inmediato del acuerdo de alto el fuego y responsabiliza a Israel por demoras en la entrega

Abú Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzedin al Qassam, afirmó que la veracidad de los datos proporcionados a los mediadores sobre el paradero de los restos del policía israelí Ran Gvili se refleja en el hecho de que las fuerzas israelíes realizan búsquedas en el mismo lugar detallado en esa información. Mediante estas declaraciones públicas, el grupo armado reiteró su postura y enfatizó la urgencia de dar cierre a este asunto en cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de alto el fuego. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, Hamás aseguró haber completado ya todas las obligaciones correspondientes a esta fase del proceso.

El medio Europa Press detalló que las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), declararon el domingo que Israel cuenta con todos los datos relevantes relacionados con la localización del cuerpo de Ran Gvili. Según las palabras del portavoz del grupo armado palestino, el cumplimiento por parte de Hamás de los compromisos adquiridos incluye la entrega de rehenes y restos que permanecían bajo su control. Esta entrega forma parte de la primera etapa del acuerdo de paz promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, el cual establece un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Las Brigadas de Hamás hicieron énfasis en que la transferencia de la información se llevó a cabo lo más rápido posible, pese a lo que califican como condiciones complejas y obstáculos casi insalvables. Han señalado además una serie de “violaciones” y ataques cometidos por las fuerzas israelíes mientras el proceso seguía en marcha durante este alto el fuego. El comunicado insistió en que Hamás cumplió con cada uno de los requisitos del pacto y que es ahora responsabilidad de Israel completar su parte conforme a lo acordado.

Hamás llamó a los mediadores internacionales a actuar de manera que Israel implemente el acuerdo sin más demoras. El portavoz subrayó que, a pesar de los desafíos señalados y de las acciones que describen como incumplimientos por parte de Israel, Hamás entregó tanto a los rehenes vivos como a los restos de prisioneros bajo su custodia. Además, sostuvo que la cuestión del último cuerpo pendiente debe concluirse de manera definitiva y responsabilizó a Israel por cualquier retraso adicional.

Europa Press informó que el policía israelí Ran Gvili perdió la vida durante el ataque ocurrido el 7 de octubre de 2023 y, tras el atentado, su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza. La devolución de los rehenes y cadáveres integraba las condiciones definidas para la fase inicial del acuerdo de alto el fuego, lo cual, según las autoridades de Hamás, ya se ha cumplido en lo que respecta a la parte palestina.

Las declaraciones públicas del portavoz del brazo armado de Hamás enfatizaron el rol de los mediadores en el proceso y su responsabilidad en exigir a Israel el cumplimiento estricto de cada punto negociado. “Queremos cerrar esta cuestión de manera permanente (...). Instamos a los mediadores a cumplir con su responsabilidad y obligar a la ocupación a aplicar lo que se acordó”, expresaron oficialmente fuentes de Hamás, según lo publicado por Europa Press.

El contenido del acuerdo contemplaba no solo la entrega de prisioneros y cuerpos, sino también el establecimiento y mantenimiento de un alto el fuego, cuyo cumplimiento viene siendo objeto de cuestionamientos y denuncias cruzadas entre las partes. Hamás hizo un repaso de los incidentes recientes al mencionar reiterados episodios que, en su opinión, constituyen violaciones del cese del fuego y obstaculizan el avance efectivo hacia la resolución del conflicto. Estas tensiones complican aún más las labores tanto humanitarias como diplomáticas implicadas en la implementación total del acuerdo.

