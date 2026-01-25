Los equipos de búsqueda y rescate en la Franja de Gaza han recuperado hasta el momento 713 cadáveres en zonas donde las fuerzas israelíes se han replegado después del alto el fuego acordado en octubre, una cifra que, junto al balance oficial, refleja el impacto continuado de la violencia en el enclave pese al acuerdo de tregua. Según informó el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Gaza, gestionado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y citado por medios como 'Filastín', la persistencia de ataques israelíes durante el alto el fuego declarado el 10 de octubre ha resultado en nuevos fallecidos y heridos entre la población civil.

De acuerdo con 'Filastín' y otros medios palestinos, por lo menos tres personas murieron y ocho sufrieron heridas en diferentes acciones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de Israel en las últimas 24 horas. Los incidentes involucraron bombardeos y disparos en varios sectores de la Franja. Una de las víctimas, Mahmud Qassem, llegó sin vida al Hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza tras haber sido alcanzado por fuego de artillería y disparos en el barrio de Al Tufá, ubicado en el este de la capital. Fuentes médicas señaladas por el periódico palestino confirmaron que varias personas más resultaron heridas en este mismo ataque.

El medio también reportó que el cuerpo de Manar Said al Madhun fue llevado al Centro Médico Al Nasser de Gaza después de fallecer por disparos israelíes en Al Iqlimi, al sur de la ciudad de Jan Yunis. Además, la aviación militar israelí atacó un edificio residencial en el barrio de Rimal, en el área occidental urbana de Gaza, y, en otras operaciones, llevó a cabo una demolición a gran escala en Jan Yunis. Los bombardeos de artillería tuvieron lugar en el sureste de esta ciudad y los carros de combate israelíes atacaron el sureste de Deir al Balá, en la parte central de la Franja.

El balance general desde la entrada en vigor del alto el fuego indica 484 personas fallecidas y 1.321 heridas en ataques posteriores al acuerdo, según cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad de la Franja recogidas por 'Filastín'. Las autoridades detallaron que parte del incremento en las cifras se debe a la recuperación de cadáveres en lugares previamente bloqueados por la presencia militar israelí, a los que los equipos de emergencia solo han podido acceder tras el repliegue de las tropas. Las cifras desde el inicio de la ofensiva israelí, luego del ataque del 7 de octubre de 2023, ascienden a 71.657 muertos y 171.399 heridos, si bien las autoridades gazatíes han advertido que estos números podrían ser mayores debido a víctimas atrapadas bajo escombros o cuerpos en vías públicas y zonas aún inaccesibles para ambulancias y personal de Protección Civil.

Hamás ha responsabilizado a Israel de múltiples violaciones del alto el fuego mediante bombardeos y ataques directos contra población palestina, a pesar del acuerdo de octubre. Las fuerzas militares israelíes, por su parte, argumentan que sus operaciones en la denominada Línea Amarilla—que cubre el 53% del territorio gazatí—tienen como objetivo neutralizar a supuestos "terroristas" que representan amenazas directas para sus tropas desplegadas en esa zona, según consignó 'Filastín'.

El entorno hospitalario y los servicios de emergencia enfrentan dificultades adicionales en la atención de los heridos y el rescate de las víctimas, ya que partes de la Franja permanecen inaccesibles o han sido dañadas por los bombardeos recientes, reportó 'Filastín'. Desde el comienzo de la tregua, han continuado registrándose operaciones militares, y los equipos de Protección Civil han señalado que los obstáculos en el acceso impiden la estimación precisa del número real de víctimas.

La estrategia militar israelí ha incluido ataques aéreos, bombardeos de artillería y operaciones de demolición de edificios, que según los comunicados de las fuerzas israelíes tienen como objetivo desmantelar infraestructuras consideradas hostiles. Las autoridades palestinas y el Ministerio de Sanidad sostienen que numerosas víctimas correspondieron a civiles, incluidos residentes en barrios habitados y ubicaciones no marcadas como objetivos militares.

Al cierre del reporte, se mantiene una discrepancia entre las autoridades locales palestinas y las Fuerzas Armadas israelíes respecto al cumplimiento y los alcances del alto el fuego establecido tras el acuerdo de octubre, con continuas acusaciones de violaciones que han elevado las tensiones y dificultan la reconstrucción y la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza, según informó 'Filastín' y otras fuentes oficiales palestinas.