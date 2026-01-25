Decenas de heridos en Brasilia por la caída de un rayo durante una manifestación a favor de Bolsonaro

Un grupo de manifestantes que se congregaba cerca del Monumento a Juscelino Kubitschek en Brasilia experimentó una situación de pánico tras la caída de un rayo mientras esperaban bajo la lluvia, momento en el que varias de las personas presentes cayeron al suelo y otras corrieron para buscar refugio. La emergencia dejó al menos setenta y dos personas con necesidad de atención médica, veintinueve de ellas fueron llevadas a distintos hospitales y ocho permanecen en estado grave, según reportó la televisión brasileña G1. El incidente ocurrió durante una concentración en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro.

La descarga eléctrica alcanzó en el momento en que los participantes se encontraban bajo una intensa lluvia, aguardando la llegada de otro grupo de simpatizantes que recorría a pie un trayecto hacia la capital, en una marcha convocada por el diputado federal Nikolas Ferreira. De acuerdo con información proporcionada por G1, la presencia de la tormenta eléctrica coincidió con el desarrollo de la manifestación, lo que llevó al evento a convertir una expresión política en una emergencia de salud pública. Los afectados fueron atendidos en el lugar por equipos de bomberos y el servicio de emergencia médica (Samu).

Según relató Alfredo Santana, uno de los participantes y testigo presencial del hecho en declaraciones recogidas por G1, después de la caída del rayo "cayó un rayo y se cayó todo el mundo. La gente no entendía nada hasta que consiguieron levantarse y muchos comenzaron a correr. Los bomberos y el Samu llegaron pronto, pero era mucha gente al mismo tiempo". El testimonio evidencia la confusión y el temor que se extendió entre los asistentes, quienes inicialmente no comprendieron el motivo de que tantas personas cayeran o se desmayaran a la vez.

De acuerdo con los reportes, buena parte de quienes recibieron atención médica presentaban principalmente ataques de nervios o ansiedad, además de síntomas asociados al susto, aunque no todos evidenciaban quemaduras o heridas físicas por la descarga. La fuente precisa que, a pesar del número elevado de afectados, las lesiones externas graves no fueron generalizadas, pero sí se registraron varios casos de gravedad que requirieron traslado inmediato a hospitales cercanos.

G1 detalló que la manifestación ocurría a cielo abierto, en las inmediaciones del monumento al expresidente Juscelino Kubitschek, un punto simbólico en la capital brasileña que fue el escenario tanto de la movilización política como del incidente. Los servicios de emergencia se desplegaron rápidamente para estabilizar a las víctimas y organizar los traslados. El personal del Samu y del cuerpo de bomberos trabajó coordinadamente en la atención de decenas de personas en cuestión de minutos, en un contexto de gran aglomeración y presión.

Según agregó el medio, la convocatoria inicial al evento partió de Nikolas Ferreira, diputado federal, y se había desarrollado en un ambiente de movilización ciudadana en apoyo a Jair Bolsonaro. Ferreira y un grupo de simpatizantes recorrieron durante siete días un camino a pie con destino a Brasilia, lo que incrementó la expectativa y atrajo a numerosos seguidores al punto de encuentro en la avenida donde ocurrió el hecho.

El incidente se suma a otros episodios recientes en los que manifestaciones públicas se han visto afectadas por condiciones meteorológicas adversas en Brasil. G1 puntualizó que, aunque los organizadores de la concentración esperaban una gran afluencia, las lluvias intensas complicaron la permanencia y la seguridad de los asistentes, en especial al encontrarse ellos expuestos a fenómenos extremos como tormentas eléctricas.

La fuente informó que, tras la atención de la emergencia, autoridades locales vigilan el estado de las personas hospitalizadas y coordinan acciones para garantizar la seguridad en futuras concentraciones masivas, particularmente ante pronósticos de precipitaciones y tormentas en la zona de Brasilia. Los equipos de salud reportaron que los ocho pacientes que permanecen en condición grave continúan bajo observación médica, sin que se publicaran hasta el momento mayores detalles sobre su evolución.

La cobertura de G1 añade que, entre los desafíos principales enfrentados por los rescatistas, destacó la cantidad de personas que debieron ser asistidas al mismo tiempo, lo que obligó a establecer un operativo de atención múltiple con apoyos adicionales de ambulancias y personal sanitario. El incidente fue registrado en numerosos videos y descripciones difundidas posteriormente en redes sociales y medios brasileños.