Agencias

Carlos Alcaraz: "Cuando lidias con el calor, todo se complica muchísimo más"

Guardar

El tenista español Carlos Alcaraz ha explicado que este domingo ha tenido que "subir" su nivel para derrotar al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5) y plantarse en cuartos de final del Abierto de Australia, su techo en el primer 'Grand Slam' de la temporada, y es consciente de que el "calor" que sufrirá el martes ante el australiano Alex de Miñaur hará que todo se complique "muchísimo más".

"Ha sido el partido más complicado en cuanto a nivel. Hoy he tenido que subir mi nivel muchísimo más, ya que enfrente tenía a un Tommy Paul que estaba jugando a un nivel brillante. Las sensaciones han sido muy positivas, y tanto físicamente como a nivel tenístico ha sido un partidazo. Estoy muy contento. Siempre hay cosas que mejorar, cosas que quiero hacer mejor de cara a la siguiente ronda, pero en general fue un partido muy completo y muy bueno", señaló en declaraciones a Eurosport.

Así, se convierte en el tercer tenista español en alcanzar al menos tres veces los cuartos de final del 'grande' oceánico tras Rafa Nadal y David Ferrer. "Me alegra ir consiguiendo cosas que no había conseguido previamente. Para mí ya es bastante tiempo, quizás para otros no es tanto, va a ser mi cuarto año y medio en el Tour. Y seguir consiguiendo cosas que no había logrado previamente, te alegra", manifestó.

"Te alegra ver cómo sigues creciendo, cómo sigues haciendo las cosas de una buena manera, que vas por un camino correcto, y obviamente te da motivación para seguir avanzando. Si llegas a semifinales por primera vez, luego podría haber una primera final. Eso te motiva y la verdad es que estoy contento y con muchas ganas de intentar conseguirlo", añadió.

Por último, el murciano habló de las condiciones en las que tuvo que jugar el sábado el italiano Jannik Sinner. "Sabíamos que íbamos a tener un día caluroso e intenso ayer. Yo entrené 35-40 minutos y ya pude sentir el calor, así que no me puedo imaginar jugar un partido en esas condiciones, que yo voy a tener el martes. Fue un día muy intenso. Obviamente vi el partido de Jannik, que ya que me gusta verlo. Son situaciones en las que tienes que salir adelante, situaciones muy complicadas", subrayó.

"Cuando estás lidiando con el calor o con cosas externas a lo que es el juego, a veces se complica muchísimo más, pero una vez más Jannik demostró lo campeón que es, lo gran jugador y lo bueno que es para salir de esas situaciones tan ileso, por decirlo de alguna manera. Los problemas físicos siempre están ahí y estoy seguro de que va a hacer lo mejor para recuperarse, pero eso siempre puede acarrear problemas a finales de semana", finalizó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La coalición chií Marco de Coordinación nomina al ex primer ministro Al Maliki para ocupar de nuevo el cargo

El principal bloque parlamentario iraquí impulsa la candidatura de Nuri al Maliki, figura clave en la política nacional, mientras exige respeto a los plazos constitucionales para acelerar el nombramiento del próximo jefe de gobierno en Bagdad

La coalición chií Marco de

(Crónica) Las Palmas hace agua ante el Córdoba y el Sporting se pega a zona noble

El conjunto isleño cedió terreno tras una derrota en su estadio, lo que permitió a los andaluces escalar posiciones, mientras que el club asturiano sacó ventaja con un triunfo contundente que lo mantiene en la lucha por el ascenso

(Crónica) Las Palmas hace agua

Álvaro Arbeloa: "No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores"

El técnico celebró la victoria en Villarreal, valoró el esfuerzo grupal y la calidad de Vinícius, aseguró que aún deben perfeccionar aspectos y remarcó la importancia de la unión y la adaptación a las virtudes de cada futbolista

Álvaro Arbeloa: "No puedo ir

Pere Romeu: "Cada partido que juega el Madrid contra el Barça es mejor"

Tras conquistar la Supercopa de España frente al Real Madrid, el técnico azulgrana resaltó el progreso de su plantilla, la dificultad del rival en la final y el orgullo por el desempeño colectivo pese a las importantes bajas por lesión

Pere Romeu: "Cada partido que

Crónica del Villarreal CF - Real Madrid, 0-2

Kylian Mbappé selló un doblete en el Estadio de La Cerámica y permitió a los de Arbeloa alcanzar provisionalmente la cima, mientras el conjunto amarillo, mermado por la lesión de Juan Foyth, sumó su tercera derrota consecutiva

Crónica del Villarreal CF -