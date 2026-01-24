Trump asegura que EEUU conseguirá todo lo que necesita de Groenlandia

Una de las variables más citadas en torno a las negociaciones entre Estados Unidos y Groenlandia se enfoca en la base militar de Pituffik y los territorios circundantes, que han cobrado protagonismo en los planes recientes de Washington. De acuerdo con el New York Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que un eventual acuerdo podría llevar a que su país reclame no solo la zona en torno a esta instalación estratégica, sino también cualquier territorio adicional que decida establecer, emulando el modelo de “zona de base soberana” actualmente vigente en Chipre, donde las bases británicas poseen estatus de territorio británico.

Trump ha trasladado a la opinión pública su convicción de que la Casa Blanca logrará obtener todos los objetivos propuestos en las conversaciones mantenidas con las autoridades groenlandesas y europeas. Según publicó el New York Post en una entrevista hecha pública este sábado, el mandatario estadounidense vinculó directamente la posibilidad de un avance significativo en el “acuerdo marco” con las futuras negociaciones sobre el control de la base de Pituffik y sus alrededores, pese a los recelos manifestados en el ámbito local y en instancias de la Unión Europea.

El medio detalló que, aunque Trump optó por no divulgar detalles del alcance del acuerdo alcanzado esta semana con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dejó abierta la puerta a que las conversaciones puedan desembocar en la obtención de un control estadounidense sobre territorios específicos en Groenlandia, sin necesariamente implicar una anexión completa de la isla al territorio de Estados Unidos. Esta fórmula, apoyada en experiencias internacionales como la de Chipre, plantea el establecimiento de zonas bajo soberanía estadounidense delimitadas a las necesidades militares y estratégicas del Pentágono.

Entre los puntos expuestos por fuentes próximas a las negociaciones y citados por el New York Post, sobresale la advertencia de que cualquier pacto de este tipo quedaría en entredicho si Groenlandia declara su independencia. Este escenario introduce un elemento de incertidumbre en la viabilidad de transferir a Estados Unidos el control sobre nuevas zonas estratégicas, dado que el estatus político de la isla continúa siendo objeto de debate tanto interna como externamente.

Durante declaraciones efectuadas en el avión presidencial, Trump insistió en la relevancia de la base de Pituffik y su entorno como eje de las discusiones: “Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no hay que olvidar que también son buenas para Europa. Porque cuando nosotros estamos bien, ellos están bien, y si nosotros no estamos bien, eso no es muy bueno para ellos”, indicó el presidente según consignó el New York Post. Estas afirmaciones reflejan el enfoque de la administración estadounidense, que vincula los intereses de seguridad de Estados Unidos con los de Europa en el contexto del Atlántico Norte.

El presidente estadounidense también ratificó su optimismo respecto al resultado de las negociaciones, afirmando: “Tendremos todo lo que queremos. Tenemos conversaciones interesantes en marcha.” La insistencia en la existencia de un diálogo en curso fue subrayada por el New York Post, que recogió el tono de confianza demostrado por Trump pese a las resistencias surgidas en sectores groenlandeses y europeos ante la posibilidad de que Washington extienda su control sobre áreas de la isla.

El estatus de la base de Pituffik —conocida internacionalmente también como Base Aérea de Thule— ocupa un lugar estratégico en la política de defensa estadounidense, al albergar sistemas de rastreo y vigilancia vinculados a la seguridad del continente norteamericano. La intención de reforzar o expandir la presencia en este enclave se plantea mientras Groenlandia mantiene una vinculación política con Dinamarca, y el debate sobre su autodeterminación permanece latente.

El “acuerdo marco”, que según el New York Post fue objeto de conversaciones entre Trump y el secretario general de la OTAN, no ha sido detallado públicamente ni en sus objetivos ni en su alcance. No obstante, la preferencia por modelos basados en la jurisdicción de zonas específicas en vez de la adquisición de soberanía total revela una estrategia que busca conciliar la proyección militar estadounidense y las realidades políticas locales e internacionales.

El desarrollo de este proceso negociador y la reacción de las partes involucradas permanecen como elementos abiertos a nuevas publicaciones, con la declaración de independencia de Groenlandia —o la falta de ella— como un factor que podría definir el destino final de cualquier entendimiento alcanzado hasta el momento.