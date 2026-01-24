Mañueco se remite a su pacto con las Opas sobre Mercosur: "Somos el partido de los agricultores y ganaderos"

Alfonso Fernández Mañueco remarcó la necesidad de establecer controles estrictos en las fronteras para impedir la entrada de productos agrícolas que no garanticen la reciprocidad exigida a los productores locales. Esta reclamación se enmarca en la respuesta política tras la reciente votación, en la que tanto el Partido Popular como el PSOE rechazaron remitir el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según publicó el medio que cubrió el encuentro en Valladolid, Mañueco subrayó que su administración mantiene una línea de actuación clara, sustentada por el consenso alcanzado con las principales organizaciones del sector agrícola y ganadero en Castilla y León.

Tal como detalló la fuente, Mañueco, presidente del Partido Popular en la región y de la Junta de Castilla y León, recordó que en la última sesión del Consejo Regional Agrario se firmó un acuerdo unánime con Asaja, la Alianza UPA-COAG y la UCCL. Este pacto establece la hoja de ruta de su ejecutivo y del partido respecto a la defensa de los intereses del sector primario ante la competencia de productos procedentes de países del Mercosur. Durante su intervención, Mañueco argumentó: “Necesitamos reciprocidad, garantías de que va a haber una Política Agraria Común al servicio de los agricultores y ganaderos. Necesitamos también que el Gobierno de España haga un control férreo en las fronteras, que no puedan entrar productos en nuestro país que no cumplan con esa reciprocidad. Es el planteamiento que hemos firmado”. Su declaración contempla tanto la exigencia de medidas que favorezcan la igualdad de condiciones para los productores locales, como la defensa de una política agraria orientada al sostenimiento del sector.

El dirigente popular insistió en que tanto su partido como la Junta han apoyado históricamente al campo, especialmente en escenarios de dificultad. Según consignaron los medios, Fernández Mañueco citó actuaciones de apoyo durante episodios críticos como la sequía, la difusión de la enfermedad hemorrágica viral y la lengua azul. Señaló que su administración ha proporcionado “ayudas considerables e importantes” tanto a los agricultores como a los ganaderos en situaciones adversas, reafirmando que esta postura se mantendrá ante futuros desafíos.

Al responder a las preguntas de los medios durante el acto organizado por el PP en Valladolid, Mañueco aseguró que no aceptarán “lecciones de nadie” sobre el compromiso con el campo y el mundo rural y reiteró: “Somos el partido de los agricultores y de los ganaderos”. Además, recalcó que ha estado presente en los momentos más complejos para el sector, aludiendo a la puesta en marcha de programas de colaboración y respuesta ante crisis sanitarias que afectan al ganado.

La decisión de no remitir el tratado con Mercosur ante la Justicia europea ha generado debate público, situación en la que el Partido Popular sustenta su postura en el acuerdo alcanzado en el Consejo Regional Agrario. El medio que cubrió el evento precisó que la unanimidad con la que se adoptaron los compromisos entre Junta y organizaciones agrarias representa el fundamento de las demandas a la administración central, especialmente sobre la exigencia de controles que garanticen igualdad de condiciones para la producción nacional respecto a los productos importados.

El acuerdo suscrito con Asaja, UPA-COAG y UCCL incorpora una agenda que contempla la necesidad de salvaguardar la competitividad del sector frente a la entrada de productos foráneos y promover una PAC que priorice las necesidades de agricultores y ganaderos. Según el relato periodístico, Mañueco recalcó que el planteamiento firmado en Castilla y León visibiliza la demanda de todo el sector y articula la respuesta política desde la región frente al acuerdo internacional.

En el transcurso del acto en Valladolid, el presidente castellano y leonés destacó también que los apoyos a los productores rurales se han canalizado en respuesta a problemas puntuales, tanto climáticos como sanitarios, para evitar la merma de la actividad productiva y la pérdida de competitividad en los mercados nacionales y europeos. La posición defendida por Mañueco, detallada por el medio, sitúa a su partido como interlocutor directo de los intereses del mundo rural ante el Gobierno central, a quien reclama una actuación decidida en materia de protección fronteriza y control de la calidad y condiciones sanitarias de los productos importados.

Durante su declaración, Mañueco insistió en que cada vez que han surgido crisis en el sector, tanto desde el partido como desde el Ejecutivo autonómico se han articulado medidas de apoyo y colaboración, enfatizando su intención de no modificar esta dinámica. El medio que cubrió los hechos señaló que el líder popular volvió a incidir en la idea de que esta defensa se traduce en acciones concretas, no solo en el ámbito de las declaraciones, sino en la puesta en marcha de recursos y colaboración con las organizaciones firmantes del último consenso agrario.