Agencias

La nieve afecta a más de 150 carreteras, 11 de la red principal, de diez provincias este sábado por la mañana

Guardar

El temporal de frío y nieve que se registra este sábado en buena parte de España está afectando este sábado a más de 150 carreteras de diez provincias de España, siendo 11 de ellas correspondientes a la red viaria principal, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, sobre las 10.30 horas, el obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A-2 en la provincia de Guadalajara, concretamente desde la localidad de Torija, y en Huesca, en A-21 en Puente la Reina de Jaca y en la A-22 en Angüés. Por su parte, la A-23 en Nueno (Huesca) se encuentra intransitable.

Se encuentran transitables con precaución la A-1 en Gumiel de Izan (Burgos); la A-50 en San Pedro del Arroyo (Ávila), mientras que León cuenta con tres carreteras afectadas: la A-6 en la Ribera de Folcoso, a la par que A-66 en Fresno del Camino y la A-231 en Viloria de la Jurisdicción. En misma situación se presenta la A-2 en Garbajosa (Guadalajara) y en Zaragoza, la A-2 en la Granja de San Pedro.

En la provincia de Salamanca, de momento se mantiene transitables, pero en aviso la A-66 en la capital de la provincia; en Soria, en la A-11 en la Mayona, la A-2 en Arcol del Jalón y la A15 en Lubia y también en Pontevedra, en la A-52 en Auceira y en la AP-53 en Santo Domingo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda este sábado a los conductores que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de fijar una ruta ante el temporal de nieve.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los Veintisiete buscan hoy en Bruselas calibrar la relación con Trump pese a rebajar la amenaza por Groenlandia

Los máximos mandatarios de la Unión Europea afrontan un encuentro clave en la capital belga para redefinir su vínculo con la administración estadounidense ante nuevas tensiones diplomáticas, tras la sorpresiva retirada de sanciones económicas ordenada desde Washington

Los Veintisiete buscan hoy en

Rusia detiene en Moscú a un supuesto agente de los servicios de Inteligencia de Moldavia

Un ciudadano ruso fue arrestado por el FSB tras ser vinculado a operaciones secretas para Moldavia, según información oficial, mientras las autoridades moldavas aún no se pronuncian y se ha iniciado un proceso judicial que podría implicar prisión

Rusia detiene en Moscú a

Arranca la conmemoración de los 100 años del vuelo del Plus Ultra con exhibiciones aéreas en Brasil, Uruguay y Argentina

Arranca la conmemoración de los

Demuestran los beneficios de transfundir sangre de cordón umbilical a prematuros extremos

Demuestran los beneficios de transfundir

El edificio Africa Hall de las Naciones Unidas en Etiopía recibe el Premio World Monuments de Arquitectura Moderna

La distinción para el Africa Hall destaca la recuperación de un emblema de la arquitectura moderna africana, reconocido por su papel en la historia diplomática y cultural, con intervenciones que preservan su relevancia y valor patrimonial en Etiopía

El edificio Africa Hall de