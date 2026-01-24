Agencias

La avalancha de tierra en el sur de Indonesia deja ya ocho muertos y 82 desaparecidos

Guardar

Las autoridades indonesias han confirmado la muerte de ocho personas y 82 desaparecidos por una avalancha de tierra que ha sepultado este sábado viviendas próximas a la ladera del monte Burangrang, en la provincia de Java Occidental.

El secretario provincial, Herman Suryatman, ha informado a la agencia de noticias Antara de que 113 residentes se han visto afectados por el deslave y que solo hay confirmados por el momento 23 supervivientes.

La avalancha ocurrió en torno a las 03.00 de esta madrugada y alcanzó de lleno a la población de Pasirlangu, según ha explicado el comisionado adjunto de Cisarua, Yogaswara. Para empeorar las cosas, un segundo torrente, esta vez de agua, terminó de arrasar algunas de las casas que aguantaban en pie.

Un equipo formado por efectivos de la Agencia de Gestión de Desastres de la región (BPBD), el Ejército y la Policía se encarga de las labores de rescate y búsqueda de las personas afectadas por el deslizamiento. Estos trabajos se están viendo obstaculizados por la gran pendiente de la zona.

Indonesia lleva meses siendo escenario de catastróficas inundaciones y deslaves. En lo que concierne a las últimas lluvias torrenciales, más de 2.400 personas han sido desplazadas internamente, casi 14.000 personas han sido afectadas y aproximadamente 5.000 casas han sido dañadas o destruidas, de acuerdo con la Red de Información sobre Desastres de la ASEAN (ADINet).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colombia suspende la venta de electricidad a Ecuador luego de la imposición de aranceles

Colombia suspende la venta de

El Partido Popular puede ganar las elecciones en Aragón, aunque necesitaría a VOX para gobernar, según el CIS

La última encuesta del CIS muestra que la formación con más apoyo en Aragón necesitaría aliados para formar ejecutivo, el PSOE queda en segundo lugar y Vox podría tener un papel clave, según resultados previos a la cita electoral

El Partido Popular puede ganar

Bank of America reafirma su apuesta por BBVA en el arranque de la temporada de resultados de la banca

Las previsiones de Bank of America señalan que BBVA destacará este trimestre entre sus competidores por su rentabilidad y recompra de títulos, aunque expertos anticipan que el foco estará en las perspectivas financieras y retorno de capital a accionistas

Bank of America reafirma su

Ayuso pide a la UE que no active el acuerdo con Mercosur hasta que "se garantice la protección" de los agricultores

La presidenta madrileña exige garantías de equidad para productores españoles ante la inminente posible aplicación del pacto con Mercosur, señalando que el sector es clave para la economía y la sostenibilidad, e insta a priorizar sus derechos

Ayuso pide a la UE

Álvaro Escassi retira su denuncia por extorsión contra Valeri Cuéllar: "Se archiva el caso, no quiero saber nada más"

El jinete ha puesto punto final a la disputa legal al acordar el cierre del proceso por chantaje contra la ciudadana colombiana, renunciando a continuar con acciones ante el juez y manifestando su deseo de terminar cualquier vínculo

Álvaro Escassi retira su denuncia