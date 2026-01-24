El FC Barcelona conquista otra Supercopa contra el Real Madrid

Alexia Putellas amplió la ventaja en el minuto 94 al transformar un penalti, lo que selló el 2-0 definitivo en la final de la Supercopa de España Iberdrola. Esmee Brugts abrió el marcador con un remate de cabeza tras un saque de esquina cerca de la primera media hora de partido. Con esta victoria, el FC Barcelona sumó su sexto trofeo sobre siete posibles en este torneo, según informó el medio que cubrió el encuentro.

De acuerdo con la información publicada, el partido tuvo lugar el sábado en el Estadio Skyfi Castalia, donde el equipo azulgrana consolidó su dominio en el fútbol nacional y en los enfrentamientos directos frente al Real Madrid. La racha negativa del conjunto merengue se prolongó al no lograr revertir su sequía de títulos, mientras que el Barcelona mantuvo su hegemonía en las competiciones domésticas.

El Real Madrid mostró una actitud ofensiva durante los primeros compases del partido y tras el descanso, poniendo en aprietos a la defensa del Barcelona. Las jugadoras blancas generaron varias oportunidades que exigieron intervenciones destacadas de Misa Rodríguez, quien evitó un marcador más abultado. A pesar de estos intentos, el conjunto dirigido por las azulgranas consiguió resistir la presión y asegurar la victoria.

La final representó una continuación del dominio del Barcelona en el Clásico femenino, estableciendo cifras que refuerzan la superioridad del club catalán en la Supercopa. El medio que relató el partido detalló que, de las siete ediciones del campeonato, el FC Barcelona se ha alzado con seis títulos, una marca que sigue ampliando la brecha con respecto a sus rivales a nivel local. Además, el equipo logró mantener su portería a cero durante la final, sumando así otro dato significativo a su campaña.

El Real Madrid, aunque generó peligro y mostró fases de buen juego, no pudo capitalizar sus llegadas al área rival. La incapacidad para perforar el arco contrario y la efectividad del Barcelona en los momentos clave consolidaron la diferencia en el marcador y en el palmarés reciente de ambos clubes.

Como reportó el medio, la actuación de jugadoras como Esmee Brugts y Alexia Putellas resultó determinante para el resultado final, ya que ambas protagonizaron las acciones que decidieron el título. Por su parte, la actuación de la portera Misa Rodríguez del cuadro blanco fue relevante para mantener el suspenso durante buena parte del partido, aunque no bastó para modificar el desenlace.

La Supercopa de España Iberdrola volvió a poner de manifiesto el actual equilibrio de fuerzas en el fútbol femenino español, donde el FC Barcelona mantiene una posición preeminente en los últimos años, tanto en títulos nacionales como en los enfrentamientos directos ante el Real Madrid.