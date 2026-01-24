EEUU confirma una nueva reunión "a tres" con Ucrania y Rusia la semana próxima en Abu Dabi

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que la cita en Emiratos Árabes Unidos representó la primera ocasión en meses en la que delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunieron directamente para abordar el conflicto. Según reportó Europa Press, las discusiones se centraron en “los parámetros para un posible fin de la guerra”, con la participación de altas autoridades de cada país y la coordinación diplomática de Estados Unidos.

El medio Europa Press detalló que el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, confirmó que, tras los avances en este primer encuentro, las partes celebrarán una nueva ronda de conversaciones a tres bandas la próxima semana en Abu Dabi. Witkoff comunicó en redes sociales que las reuniones entre viernes y sábado se desarrollaron en un tono “muy constructivo” y subrayó que tanto Trump como su equipo mantienen su compromiso con la paz en la región. Según explicó, el encuentro en la capital emiratí fue coordinado por Estados Unidos y contó con la hospitalidad de las autoridades locales.

Europa Press incluyó en su reporte que junto a Witkoff estuvo presente Jared Kushner, yerno del presidente Trump, quién apareció en una fotografía publicada sobre el desarrollo de la mesa de negociación. Según el relato de Zelenski, divulgado también a través de sus canales oficiales y reproducido por Europa Press, los intercambios permitieron identificar una serie de cuestiones prioritarias para tratar en futuros encuentros, destacando la importancia de “monitorizar y supervisar el proceso para el fin de la guerra y garantizar una seguridad genuina” para todas las partes.

La composición de las delegaciones estuvo integrada en el caso de Ucrania por el secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Rustem Umerov. En representación rusa lideró la misión Igor Kostiukov, jefe del Departamento Central de Inteligencia Militar de Rusia. Europa Press consignó que estos funcionarios participaron en dos jornadas de reuniones trilaterales que duraron aproximadamente tres horas en el último día de negociación.

En la comunicación pública del presidente ucraniano, citada por Europa Press, se afirmó que “se ha hablado de muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas”, remarcando que la implicación estadounidense resulta “de gran valor” para acercar posiciones y facilitar garantías de seguridad durante un eventual proceso de alto el fuego. El acuerdo alcanzado en esta ronda involucró que cada delegación informará a sus gobiernos sobre los puntos tratados y trabajará en la coordinación de los próximos pasos, con el objetivo de avanzar hacia la siguiente fase del diálogo diplomático.

Europa Press recopiló que los enlaces militares presentes en la cita lograron confeccionar una lista de temas prioritarios que servirán como base para el siguiente encuentro, previsto nuevamente en Abu Dabi. La disposición al avance expresada por las delegaciones incrementa las expectativas sobre el desarrollo de futuras conversaciones, tras meses durante los cuales Estados Unidos impulsó negociaciones indirectas mediante la presentación del plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump.

Las recientes sesiones trilaterales, conducidas por Witkoff y avaladas por el ejecutivo estadounidense, se consideran un punto de inflexión en el proceso tras un prolongado estancamiento en los diálogos directos. Europa Press señaló que, conforme a los comunicados emitidos al término del encuentro, las partes se comprometieron a seguir trabajando bajo el mismo formato, con miras a alcanzar un entendimiento sobre medidas que permitan detener el conflicto y asegurar mecanismos de supervisión internacional.

La agencia europea puntualizó que las autoridades involucradas consideran esencial la colaboración de Emiratos Árabes Unidos como anfitrión neutral para facilitar el intercambio diplomático y crear condiciones adecuadas para la continuidad de las negociaciones. La próxima cita, agendada también en Abu Dabi, buscará consolidar la agenda consensuada por representantes tanto políticos como militares de los tres países, dentro del marco estratégico delineado por sus líderes y equipos de seguridad.