Crónica del FC Barcelona - Real Madrid, 2-0

La victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España Iberdrola se selló con un gol de penalti en tiempo de descuento, luego de que el equipo catalán desaprovechara ocasiones claras y el conjunto madrileño intentara una reacción en los minutos finales. Según informó la crónica publicada por Europa Press, el partido, disputado en el Estadio Skyfi Castalia ante 12.593 espectadores, concluyó con un marcador de 2-0 a favor del Barcelona, que se adjudicó su sexto título en esta competición.

De acuerdo con la información consignada por Europa Press, la apertura del marcador llegó a los 27 minutos con un cabezazo de Esmee Brugts tras un córner. La jugada significó un cambio en el desarrollo del encuentro, pues, hasta ese entonces, el Real Madrid presentaba un planteamiento que dificultó las acciones ofensivas del equipo de Pere Romeu. El partido inició con una presión alta de ambos equipos y una disputa intensa por el control del balón, situación que generó escasas llegadas claras a portería en la primera media hora.

El medio Europa Press señaló que las de Pau Quesada tuvieron momentos de protagonismo al aprovechar errores en la salida del equipo rival, especialmente con la intervención de Athenea del Castillo. Sin embargo, las acciones madridistas se vieron frustradas por la defensa azulgrana y la falta de precisión en remates finales. Antes de que concluyera el primer tiempo, Sara Däbritz estuvo cerca de igualar el encuentro con un disparo que pegó en el larguero, manteniendo al Madrid en competencia al irse al descanso con una mínima desventaja.

En la reanudación, Madrid incrementó la intensidad y generó situaciones de peligro, aunque sin lograr concretar frente a la portería defendida por Cata Coll. El Barcelona, tras superar los intentos del rival, consiguió recuperar el dominio y creó múltiples ocasiones claras. Europa Press destacó las intervenciones decisivas de Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, que evitó el aumento de la diferencia en varias oportunidades ante remates de Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina y Vicky López.

Las modificaciones en el once, reportadas por Europa Press, incluyeron el ingreso de jugadoras como Paralluelo, Camara y Schertenleib en el Barcelona, y Keukelaar, García, Toletti y Bruun en el Madrid, buscando respuestas ante el desarrollo del partido. La presión ofensiva del Barcelona se mantuvo en el tramo final del encuentro, mientras que la escuadra madrileña intentó reaccionar con jugadas de Linda Caicedo, aunque el cansancio limitó su efectividad.

Un penalti cometido por Sheila García sobre Alexia Putellas, cuando el tiempo reglamentario ya se había cumplido, permitió a la capitana azulgrana sentenciar el partido con el segundo tanto, descrito en la crónica de Europa Press. Con este resultado, el FC Barcelona amplió a seis los títulos obtenidos de siete ediciones disputadas de la Supercopa femenina, prolongando la racha sin trofeos del Real Madrid en la competición y en la rivalidad directa.

La ficha técnica detallada por Europa Press registró las alineaciones titulares y los cambios realizados en ambos equipos. Por el FC Barcelona saltaron al campo Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts, López, Guijarro, Putellas, Graham Hansen, Pajor y Pina, con sustituciones por Camara, Paralluelo, Serrajordi y Schertenleib en distintas fases del encuentro. Por el Real Madrid iniciaron Misa; Eva Navarro, Maria Méndez, Lakrar, Yasmin, Weir, Däbritz, Angeldahl, Athenea, Linda Caicedo y Feller, mientras que García, Toletti, Keukelaar y Bruun ingresaron de relevo.

La árbitra Eugenia Gil Soriano sancionó el encuentro, amonestando a Lakrar y Eva Navarro del Real Madrid durante los minutos finales. Todas estas incidencias, sumadas al contexto general, reflejan la consolidación del Barcelona en las principales citas del fútbol femenino español, subrayando lo reportado por Europa Press sobre el desarrollo y desenlace de la final de la Supercopa de España Iberdrola.