VÍDEO: El segundo entrenador del Real Madrid, Antonio Rodríguez: "Va a ser un partido esperemos de tú a tú"

Antonio Rodríguez expresó la determinación del equipo blanco antes de la definición ante el Barcelona, subrayando la confianza colectiva, el deseo de conquistar la Supercopa y la importancia de jugadoras clave como María Méndez y Eva Navarro para este reto

Antonio Rodríguez detalló que uno de los aspectos sobresalientes en la estrategia del Real Madrid para la final de la Supercopa de España contra el Barcelona está en la contribución de jugadoras clave como María Méndez, fundamental tanto en el terreno de juego como en el vestuario, y Eva Navarro, que ha demostrado adaptabilidad y buena conexión con Caroline tras su reposicionamiento en el lateral. Según relató Europa Press, Rodríguez definió a Méndez como “una jugadora fundamental, jugando y para el grupo dentro del vestuario. Está a un nivel extraordinario” y distinguió la evolución de Navarro, quien “empezó como extremo, y tiene muy buena conexión con Caroline. Se lo tomó natural, todo el mundo se quedó tranquilo al explicarlo y ver cómo funcionaba”.

El segundo entrenador del Real Madrid también compartió detalles sobre la mentalidad y preparación del equipo, resaltando la importancia de enfrentar la presión de un encuentro definitorio como lo es la final ante el Barcelona. El medio Europa Press consignó que Rodríguez confía en que el duelo programado para este sábado en Castellón permita a las jugadoras blancas demostrar su nivel competitivo y la identidad que buscan consolidar. “Estamos hablando de la final de la Supercopa, un título. Tenemos muchas ganas y demostrar el equipo que queremos ser y luchar por ganar el primer título del club”, declaró el entrenador en una rueda de prensa celebrada en ausencia del director técnico titular, Pau Quesada, por motivos personales.

Sobre el planteamiento táctico y la expectativa del cuerpo técnico, Rodríguez enfatizó que la exigencia ante rivales de esta magnitud obliga a dar la mejor versión del equipo. “Es un partido de máximo nivel. Cada vez te exigen más todos los rivales y si no estás en tu mejor versión es más complicado ganar”, argumentó durante su intervención. Según reiteró Europa Press, Rodríguez anticipó un enfrentamiento con igualdad de condiciones: “Mañana no es un partido diferente. Va a ser un partido esperemos de tú a tú y con todas las de ganar”.

Respecto a las situaciones puntuales que pueden definir una final, como los penaltis, Rodríguez admitió la dificultad para replicar el contexto de esa instancia durante los entrenamientos: “Es complicado entrenar los penaltis y lo importante es que la jugadora tenga confianza”, señaló el técnico al analizar uno de los aspectos que podría resultar decisivo durante el partido.

En cuanto al impacto psicológico de buscar el primer trofeo en la historia del club dentro de esta competición, Europa Press detalló que Rodríguez considera indispensable que la plantilla haga frente al desafío con ambición y naturalidad. “Nos tenemos que exigir el máximo, lo tenemos que afrontar con naturalidad, vamos a por todas”, concluyó. El entrenador también expresó su esperanza de contar con Pau Quesada en la final para completar el cuadro técnico en una cita que considera de máxima importancia para la historia reciente del equipo blanco.

El encuentro en Castellón representa para el Real Madrid la oportunidad de validar su crecimiento reciente en el fútbol femenino español y posicionarse en la pugna directa por títulos frente a un rival como el Barcelona. Europa Press añadió que el equipo se muestra decidido a imprimir carácter y mantenerse competitivo durante la definición de la Supercopa, con la mirada enfocada tanto en el desempeño colectivo como en el rendimiento y la actitud de las jugadoras mencionadas por el cuerpo técnico.

