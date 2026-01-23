Agencias

Venezuela acusa a EEUU de convertir el país en un "laboratorio para el uso de armas"

Guardar

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha acusado este viernes al Gobierno de Estados Unidos de convertir el país en un "laboratorio para el uso de armas" a raíz del ataque perpetrado a principios de enero y que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, además de más de decenas de fallecidos.

Así, ha asegurado que el país "fue víctima de un bombardeo sistemático" el pasado 3 de enero, el cual fue perpetrado por el país norteamericano "con la ayuda de la Inteligencia Artificial del más alto nivel visto nunca en todo el planeta", según ha recogido el diario venezolano 'El Universal'.

"El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) admitió que habían utilizado armas que nunca se han usado en campos de batalla, que nadie tenía en el mundo. Esa tecnología la usaron contra el pueblo venezolano el 3 de enero de 2026", ha asegurado.

En este sentido, ha recalcado que se trataba de una prueba propia de un "laboratorio de armas" en el marco de "una agresión que todos conocemos y que ha tenido consecuencias" para Venezuela, al tiempo que ha subrayado la importancia de poner en marcha medidas que permitan reforzar al Ejército venezolano para defenderse ante este tipo de escenarios.

El propio Trump aseguró el miércoles durante el Foro Económico Mundial --también llamado Foro de Davos-- que Estados Unidos posee armas avanzadas que no son conocidas públicamente y que usó armas "sin precedentes" en su operación en Venezuela. "Hace dos semanas se usaron armas sin precedentes en Venezuela. Todo era un caos, no podían responder", recalcó entonces.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

COAG celebra que el Parlamento Europeo paralice Mercosur e insta al campo a seguir "peleando en la calle"

El órgano legislativo de la Unión Europea decide suspender la ratificación del pacto con Mercosur mientras organizaciones agrarias llaman a intensificar las protestas y movilizaciones para presionar por su rechazo definitivo antes de que acabe el mes

COAG celebra que el Parlamento

Galán (Iberdrola) llama en Davos a acelerar inversiones en redes, ya que la electrificación es "imparable"

Ignacio Sánchez Galán enfatizó en el Foro de Davos que el crecimiento de la demanda, impulsado por nuevas aplicaciones eléctricas, exige triplicar fondos para infraestructuras, generación limpia y garantías regulatorias, alertando sobre la urgencia de modernizar sistemas para mantener la competitividad

Galán (Iberdrola) llama en Davos

Chile aspira a recuperar la cifra prepandémica de turistas españoles en 2026

Verónica Pardo, viceministra de Turismo, espera que en dos años se normalice la disponibilidad de vuelos desde Europa, mientras empresas españolas y la estrategia regional ‘Visit South America’ buscan potenciar el flujo de viajeros al país andino

Chile aspira a recuperar la

Turull (Junts) invita a agentes sociales y económicos a decir "ya basta" al Govern por Rodalies

Turull (Junts) invita a agentes

Adif asegura que tiene seis trenes auscultadores operativos, tres de ellos nuevos

Adif asegura que tiene seis