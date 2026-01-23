Agencias

Un tribunal suizo impone libertad vigilada a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza

Un tribunal suizo ha impuesto este viernes libertad vigilada a uno de los dos copropietarios del bar de la estación de esquí de Crans-Montana en el que murieron 40 personas a causa de un incendio en Nochevieja.

La corte ha levantado la prisión preventiva que pesaba en contra de Jacques Moretti, de nacionalidad francesa, si bien otro tribunal ha impuesto medidas "alternativas" para contrarrestar el riesgo de fuga, como la prohibición de salir de territorio suizo, la obligación de entregar todos los documentos de identidad a la Fiscalía presentarse diariamente en una comisaría.

Moretti, que tiene sus cuentas bancarias y bienes inmuebles congelados, ha pagado una fianza de 200.000 francos suizos, según ha recogido la cadena de radiodifusión pública RTS. Un tribunal había decretado tres meses de prisión preventiva en su contra.

Tanto él como su mujer, Jessica, son considerados sospechosos de homicidio por cometer una negligencia debido al incendio en el bar Le Constellation, que dejó también 116 heridos. Muchas de las víctimas eran menores de 20 años y todo apunta a que el fuego se inició debido a la presencia de bengalas en botellas de champán.

Tanto la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, han mostrado su indignación en redes sociales ante la liberación de Moretti, ya que un total de seis italianos murieron en el incendio.

"Lo considero un ultraje a la memoria de las víctimas de la tragedia de Nochevieja y un insulto a sus familias, que lloran la pérdida de sus seres queridos. El Gobierno italiano exigirá responsabilidades a las autoridades suizas por lo sucedido", ha indicado Meloni.

Por su parte, Tajani ha dicho que le faltan palabras ante la liberación. "Este acto es una auténtica indignación para las familias que perdieron a sus hijos en Crans-Montana y no tiene en cuenta el dolor y el profundo sufrimiento que estas familias comparten con el pueblo italiano", ha expresado.

