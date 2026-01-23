La expansión de la ofensiva rusa no solo se ha concentrado en las regiones tradicionalmente disputadas del este de Ucrania, sino que continúa abarcando nuevos territorios, incluidos puntos estratégicos del noreste. Según informó Europa Press, el Ministerio de Defensa de Rusia ha notificado la ocupación de la localidad de Simonovka, situada en la provincia de Járkov, en el contexto de la prolongada invasión que comenzó en febrero de 2022 bajo mandato del presidente ruso, Vladimir Putin. Este movimiento incrementa la presión militar en la zona, mientras que desde Kiev no se han emitido declaraciones oficiales sobre la situación en este sector.

La notificación del Ministerio de Defensa ruso, detallada por Europa Press, puntualiza que “las acciones ofensivas” desarrolladas por las fuerzas rusas permitieron asegurar el control sobre Simonovka. La falta de reacción por parte de las autoridades ucranianas, tanto gubernamentales como militares, añade incertidumbre sobre el alcance real y la consolidación de la ocupación en el área. El medio Europa Press resalta que los avances de Moscú en territorio ucraniano han presentado un patrón persistente en los últimos meses, con especial énfasis en la región de Donetsk.

Acorde a la información difundida, la provincia de Járkov se suma así a la lista de regiones afectadas por la ofensiva rusa después de varios meses en que el epicentro de las operaciones militares rusas estuvo focalizado en Donetsk. Europa Press especifica que, hasta septiembre de 2022, Moscú declaró la anexión de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia tras consolidar avances parciales en esos territorios. Estas anexiones han sido respaldadas por la presencia continuada de fuerzas rusas y la implementación de estructuras administrativas bajo control de Moscú.

El alcance territorial de las operaciones rusas se ha extendido en diferentes frentes. Además de Donetsk, las incursiones militares han permitido a Rusia adentrarse en provincias que, hasta el inicio de la invasión, no registraban presencia significativa de efectivos rusos. Europa Press indica que el avance ruso también comprende incursionar y establecerse en áreas de las provincias de Sumi y Dnipropetrovsk, aparte de mostrar capacidad de penetración en varias zonas de Járkov, objetivo reciente de la ofensiva.

Por otra parte, la anexión de Crimea ejecutada en 2014 figura como antecedente clave dentro de la estrategia territorial rusa en la región. Europa Press señala que esta acción, llevada a cabo antes de la invasión a gran escala iniciada en 2022, sirvió de precedente para las anexiones posteriores y marcó el inicio de una fase de tensiones que han escalado a lo largo de la última década entre Rusia y Ucrania.

La expansión rusa en el noreste de Ucrania responde tanto a objetivos estratégicos como a la intención de fortalecer posiciones en varias áreas consideradas clave para la proyección militar y política de Moscú. Europa Press recoge que la consolidación de control sobre localidades adicionales puede formar parte de una táctica para ejercer mayor influencia y presión en el marco del conflicto, ahora extendido a lo largo de varias provincias críticas para la soberanía ucraniana.

Mientras continúa el avance de las fuerzas rusas y se complica la situación en distintos frentes, la ausencia de información oficial desde las autoridades de Kiev sobre la situación en Simonovka dificulta la valoración independiente del estado real en la línea de combate. El desarrollo de acontecimientos en Járkov y otras provincias será relevante para los próximos pasos en la evolución del conflicto, según ha venido reportando el medio Europa Press.