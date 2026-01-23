(Pre) El Espanyol quiere resurgir en Mestalla y el Athletic y el Sevilla examinan su crisis liguera

El estadio de Mestalla concentra gran parte de las expectativas en esta jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026, dado que el Valencia recibe al Espanyol en un encuentro que podría marcar un punto de inflexión tanto en la lucha por evitar el descenso como en la pugna por acercarse a los puestos europeos. Según reportó el medio noticioso, el conjunto valencianista solo cuenta con un punto de ventaja sobre el Deportivo Alavés y necesita sumar para no caer en la zona baja de la clasificación. Del lado visitante, los pericos, entrenados por Manolo González, se sitúan en la quinta posición a pesar de haber conseguido únicamente un punto de los últimos nueve, una situación que pone a prueba su capacidad para mantenerse en la pelea por el acceso a competiciones europeas.

De acuerdo con la información publicada, el Valencia logró imponerse al Getafe en la jornada anterior. No obstante, la plantilla afronta varias ausencias clave, ya que no podrá contar con el guardameta Julen Agirrezabala ni con los defensores Thierry Correia y César Tárrega, todos por lesión, además de José Luis Gayá, quien fue amonestado y debe cumplir suspensión. El entrenador Corberán deberá reorganizar su estrategia defensiva para mantener la imbatibilidad que ha caracterizado al equipo en los últimos partidos oficiales, en los que consiguieron dos victorias sin encajar goles.

El Espanyol afronta el duelo con Javi Puado de baja por una lesión de larga duración, mientras que Omar El Hilali no podrá jugar por sanción. Hasta la fecha, el conjunto catalán acumula una única derrota en sus últimas cinco visitas al feudo valencianista, con tres igualdades y una victoria, lo que refuerza su confianza para buscar enderezar su trayectoria en el torneo. El equipo intentará dejar atrás su peor periodo de resultados desde el inicio de la temporada y recortar distancias respecto a los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, con una desventaja actual de siete unidades.

En el mismo sábado futbolístico, el Ramón Sánchez-Pizjuán servirá de escenario para el enfrentamiento entre Sevilla y Athletic Club. Ambas escuadras atraviesan momentos complicados en la competición doméstica, pues han caído derrotadas en tres de sus últimas cuatro citas y únicamente sumaron uno de los doce puntos más recientes disponibles, lo que ha reducido su margen sobre los equipos que luchan por eludir el descenso. Según destacó la fuente original, el Sevilla se encuentra dos puntos por encima de la zona roja, en tanto que el Athletic dispone de una ventaja de cinco unidades.

El Athletic llega con cierto impulso tras vencer a la Atalanta por 2-3 en Liga de Campeones en Bérgamo, resultado que ha mantenido vivas sus opciones en el torneo europeo. Al plantel dirigido por Valverde se reincorporan varias piezas importantes que se recuperaron de molestias físicas: Nico Williams, autor de un gol ante el Mallorca, así como Álex Berenguer, Yuri Berchiche y Aymeric Laporte. Sin embargo, el goleador del equipo, Gorka Guruzeta, no estará disponible tras ser expulsado en el partido frente al conjunto balear.

Por el bando local, Matías Almeyda no podrá alinear a jugadores sancionados como Batista Mendy y Marcao, además de una larga lista de lesionados integrada por César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Alfon González y Adnan Januzaj. Akor Adams sobresale como principal opción ofensiva, habiéndose destacado con dos anotaciones en el reciente empate con el Elche (2-2).

Vallecas abrirá la jornada con el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Osasuna, dos conjuntos igualados a 22 puntos y que compiten de manera directa por mantenerse fuera del descenso. Como refirió el medio citado, ambos equipos han sumado cuatro puntos en las tres fechas anteriores, lo que hace que una victoria se presente como crucial para alejarse de la zona comprometida. El Rayo se apoya en su fortaleza como local, ya que sólo perdió una vez desde abril de 2025 ante su afición y acumula siete victorias y nueve empates en ese periodo. Además, se impuso a Osasuna en sus tres últimas recepciones ligueras.

Osasuna, bajo las órdenes de Lisci, ha tenido dificultades cuando juega de visitante, ya que solo rescató dos puntos en diez desplazamientos y sufrió dos derrotas consecutivas. Sin embargo, consiguió sumar empates cerca del final de la primera vuelta, lo que evidencia ciertos avances en su rendimiento fuera de casa, según indicó la fuente informativa. En el apartado de bajas, el Rayo no podrá contar con Nobel Mendy, suspendido, y tampoco con los lesionados Abdul Mumin y Diego Méndez, mientras que Andrei Ratiu e Iván Balliu permanecen en duda. Los jugadores Luiz Felipe, Sergio Camello y Unai López, ausentes en el anterior encuentro frente al Celta, estarán disponibles. Por el lado rojillo, el expulsado Alejandro Catena y los lesionados Iker Benito y Sheraldo Becker integran la lista de ausencias.

El calendario del sábado incluye además el enfrentamiento nocturno entre Villarreal y Real Madrid, con arbitraje de Soto Grado, completando así los duelos programados de la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports. La clasificación y la necesidad de puntos marcan la pauta en una fecha con enfrentamientos directos tanto por la permanencia como por la parte alta de la tabla, distribuyendo la presión entre varias ciudades y plantillas según lo reportó la fuente original.