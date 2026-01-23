Agencias

Perú y Argentina suscriben una declaración conjunta para fortalecer la cooperación bilateral turística

Perú y Argentina han suscrito una declaración conjunta en materia de turismo orientada a fortalecer la cooperación bilateral y generar resultados concretos en áreas estratégicas de interés común en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026.

En la reunión previa, se enfatizó la necesidad de diversificar la oferta turística y desconcentrar los flujos en destinos emblemáticos, impulsando nuevas propuestas que amplíen la experiencia del visitante y distribuyan mejor los beneficios del turismo.

En ese marco, se abordó el potencial del Qhapaq Ñam (Camino Inca) como patrimonio común y ruta cultural de alto valor en torno a los Andes, incluyendo circuitos con presencia relevante en provincias argentinas como Mendoza y Catamarca, destacando su riqueza arqueológica e histórica, así como su capacidad para articular experiencias culturales y de naturaleza.

Ambas partes también acordaron promover el intercambio de experiencias sobre el diseño, promoción y gestión de rutas turísticas religiosas, tomando en consideración aprendizajes relevantes del caso argentino tras la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco II.

En materia de empoderamiento, se resaltó la importancia de visibilizar y potenciar el rol de la mujer en la cadena de valor del turismo. Como iniciativa de alto impacto, se planteó evaluar la realización de un encuentro regional inspirado en experiencias desarrolladas en Argentina, orientado a mujeres líderes y emprendedoras del sector, con énfasis en inclusión económica y fortalecimiento de capacidades.

Asimismo, ambas autoridades coincidieron en avanzar en el intercambio metodológico vinculado a la implementación de iniciativas para el desarrollo de pueblos turísticos, incluyendo la experiencia de "Best Tourism Villages" de ONU Turismo y "Pueblos con Encanto" del Mincetur, y en facilitar el intercambio entre los territorios beneficiados.

De igual manera, se acordó identificar oportunidades de cooperación en turismo enogastronómico y en el desarrollo de productos turísticos vinculados a ese segmento, promoviendo el intercambio de buenas prácticas en planificación, calidad y promoción, con miras a diversificar la oferta turística y consolidar un desarrollo sostenible y de alto valor para ambas naciones.

"Este acuerdo establece un marco de trabajo flexible y no vinculante que nos permitirá impulsar acciones en tres ejes prioritarios: turismo religioso, la iniciativa 'Best Tourism Villages' (Mejores Pueblos Turísticos) de la ONU Turismo y turismo enogastronómico y desarrollo de productos turísticos vinculados a este último segmento", detalló la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

