Latam Airlines cierra el año con 85 millones de pasajeros transportados y 15 nuevas rutas

Latam Airlines cierra el 2025 con cerca de 85 millones de pasajeros transportados y 15 nuevas rutas que se incorporan a una red que ya alcanza a 161 destinos a nivel global.

La firma también se ha consolidado como una de las aerolíneas más valiosas del mundo, con una capitalización aproximada de 17.200 millones de dólares (14.658 millones de euros), mientras que su programa de fidelización Latam Pass superó los 50 millones de socios.

Son cifras compartidas por la empresa durante el encuentro sectorial celebrado en el marco de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026, en la que se dieron cita agencias de viajes, turoperadores y medios de comunicación en el Estadio Santiago Bernabéu.

En paralelo, y durante el 2025, Latam Airlines fue reconocida como el grupo aéreo más sostenible de América, mejor aerolínea de Sudamérica y se situó entre las cinco compañías del sector más puntuales del mundo.

De cara al próximo año, Latam Airlines prevé inaugurar nuevas rutas directas entre Ámsterdam y São Paulo, así como entre Bruselas y São Paulo, a partir de abril. Además, y desde el mes de julio, comenzará a operar la ruta Ciudad del Cabo-São Paulo.

