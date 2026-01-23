La Xunta insiste en que "pedirá garantías" ante el acuerdo UE-Mercosur, que podrá "favorecer a muchos sectores"

Durante las últimas semanas, asociaciones de ganaderos y agricultores gallegos realizaron movilizaciones en distintas provincias, especialmente en Lugo y Ourense, para expresar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según informó Europa Press, representantes del sector primario manifestaron su satisfacción ante la decisión del Parlamento Europeo de interponer una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que implica una suspensión en el proceso de ratificación del pacto aunque no detiene su aplicación provisional, la cual sigue bajo la competencia de la Comisión Europea.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, declaró durante una visita a una empresa del sector TIC en Santiago que la Xunta solicitará "máxima cautela y controles" ante el posible avance del acuerdo UE-Mercosur. Europa Press detalló que la representante autonómica enfatizó la importancia de proteger la actividad agrícola y ganadera, indicando que la administración gallega pedirá que se apliquen a los productos importados desde Mercosur los mismos estándares y requisitos que rigen para los productos españoles y europeos.

Lorenzana remarcó que el acuerdo, en caso de aprobarse, podría representar oportunidades para diversas industrias y sectores de Galicia, favoreciendo un refuerzo de las relaciones comerciales. Sin embargo, subrayó que la Xunta mantendrá una postura de vigilancia y exigirá medidas estrictas, especialmente en lo referido a sectores catalogados como primarios y agroalimentarios, que podrían verse afectados por una competencia externa sin los controles adecuados.

Según publicó Europa Press, la titular de Economía e Industria resaltó el propósito de la Xunta de trabajar activamente para que cualquier incremento en el comercio resultante del pacto no se concrete a costa de la protección de productores locales. Lorenzana precisó que desde la administración autonómica se pedirá expresamente que los controles a la importación no vean reducida su rigurosidad, en un intento por preservar la viabilidad de las explotaciones gallegas y garantizar igualdad de condiciones.

El medio Europa Press destacó que la preocupación entre el sector primario gallego se intensificó con la reanudación del debate sobre el acuerdo UE-Mercosur en el Parlamento Europeo, lo que motivó concentraciones y protestas. Los representantes de agricultores y ganaderos transmitieron a la Xunta el temor a que la liberalización comercial derive en perjuicios para la producción local, dada la posibilidad de entrada de productos sometidos a menores comprobaciones sanitarias o fitosanitarias.

En palabras de María Jesús Lorenzana, recogidas por Europa Press, “vamos a exigir que se cumplan los mismos controles que se utilizan en España o en Europa para que se garantice, también, la actividad económica del sector agroganadero”. Estas declaraciones plantean la disposición de la Xunta a condicionar su apoyo al acuerdo a la existencia de garantías suficientes para preservar la competitividad y el futuro del sector primario gallego frente a potenciales impactos derivados de la importación de productos procedentes de países del Mercosur.

A pesar de las potenciales ventajas comerciales señaladas para sectores gallegos vinculados a la exportación y las tecnologías, el gobierno autonómico recalcó que priorizará la defensa de los intereses del campo gallego. Europa Press consignó que el ejecutivo regional remitirá al Gobierno central y a las instituciones europeas sus demandas, buscando influir tanto en el contenido definitivo del acuerdo como en la forma en que se implementen las medidas de control y salvaguarda para los productores locales.

Además, la conselleira situó estas exigencias en el marco de la defensa de la sostenibilidad y el empleo rural, factores que requieren la articulación de mecanismos de protección eficaces ante la posible entrada de productos con condiciones diferentes a las exigidas en Europa. Según Europa Press, la preocupación abarca tanto cuestiones económicas como sanitarias, ya que los productores ven en los controles una garantía para la viabilidad de su actividad frente a cambios regulatorios a nivel comunitario.

Durante su visita en Santiago, Lorenzana resaltó ante los medios que la posición de la Xunta ante el acuerdo UE-Mercosur se basa en reclamar estrictamente medidas que permitan equilibrar la apertura comercial con la protección de la producción agraria gallega. Europa Press puntualizó que la conselleira trasladó esta postura a los representantes de los sectores afectados, asegurando que la administración autonómica respaldará sus demandas en los posteriores canales de negociación y consulta comunitaria.

Por último, Europa Press informó que la Xunta considera que, pese a encontrarse el acuerdo en una fase de suspensión parcial tras la intervención del Parlamento Europeo, los riesgos subsisten mientras se mantenga la posibilidad de aplicación provisional. Por ello, el gobierno gallego continuará solicitando herramientas adicionales para supervisar las condiciones del comercio bilateral y mantener la interlocución con las instituciones europeas, con el propósito de asegurar la sostenibilidad de los sectores estratégicos implicados.