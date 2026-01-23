La SEC trata de notificar formalmente a los Adani la apertura de juicio contra ellos por AGEL y cohecho

Las acusaciones por corrupción contra el conglomerado indio Adani han presentado obstáculos judiciales particulares debido a la falta de cooperación del Gobierno indio para comunicar oficialmente el proceso legal al empresario Gautam Adani y a su sobrino Sagar Adani. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) se ha visto obligada a recurrir a los tribunales para lograr que ambos reciban la notificación formal de la apertura de juicio en su contra, según informó Bloomberg. Esta gestión resulta indispensable para que la causa, iniciada en noviembre de 2024, continúe su curso en sede judicial estadounidense.

La SEC sostiene que los Adani han infringido la legislación bursátil de Estados Unidos por medio de presuntas maniobras de manipulación de mercado y cohecho vinculadas al grupo Adani. Esta organización empresarial, que opera en sectores diversificados y está formada por diez compañías, habría emitido declaraciones inexactas y engañosas relativas a Adani Green Energy Limited (AGEL), su rama dedicada a la energía renovable, de acuerdo con la acusación reportada por Bloomberg. La demanda plantea que tales acciones habrían servido para distorsionar la percepción de los inversores internacionales sobre el verdadero estado financiero y las operaciones de AGEL.

El medio Bloomberg detalló, además, que el caso judicial contempla también señalamientos por sobornos que alcanzarían los 250 millones de dólares (212,9 millones de euros). Estas sumas se habrían destinado presuntamente a obtener contratos para la explotación de energía solar en territorio indio, una actividad de relevancia clave para AGEL dentro de la matriz del conglomerado. Las autoridades estadounidenses han insistido en la gravedad de las acusaciones, que vinculan la obtención de contratos estatales con pagos irregulares por parte de los encausados.

El inicio formal de los procedimientos legales exige que la notificación llegue de manera directa y oficial a los acusados. Sin embargo, los esfuerzos de la SEC para cumplir con este requisito han resultado infructuosos, pues las autoridades de la India no han facilitado los canales necesarios para la entrega de la citación en el país asiático. Ante esa falta de cooperación, la agencia federal ha solicitado autorización judicial para emplear métodos alternativos que permitan acreditar la recepción del aviso por parte de Gautam y Sagar Adani, informó Bloomberg.

El conglomerado Adani, presidido por Gautam Adani, ocupa una posición destacada en la economía india y es uno de los grupos empresariales de mayor proyección internacional con inversiones en infraestructura, energía y otras áreas estratégicas. Las investigaciones relacionadas con AGEL y los contratos de energía solar han suscitado atención tanto en los mercados externos como en la opinión pública india, ya que involucran capitales extranjeros y programas de transición energética apoyados por instituciones internacionales, publicó Bloomberg.

El origen del proceso se remonta a noviembre de 2024, cuando la SEC emitió cargos formales tras recopilar evidencias que apuntan a una posible red de corrupción orquestada en torno a las licitaciones de proyectos de energía solar. Según la información divulgada por Bloomberg, los fiscales estadounidenses consideran que los pagos ilícitos y las declaraciones distorsionadas afectarían no solo al desarrollo del sector energético, sino también a la transparencia requerida en los mercados financieros regulados por Estados Unidos.

La solicitud de la SEC para recurrir a la vía judicial refuerza la intención de las autoridades estadounidenses de garantizar el avance del proceso jurídico sin demoras adicionales derivadas de factores externos. El objetivo inmediato es conseguir que Gautam y Sagar Adani queden formalmente informados de los cargos y, por lo tanto, sujetos al procedimiento en curso, detalló Bloomberg. Sin esta notificación formal, la causa enfrentaría dificultades para avanzar hacia la fase de enjuiciamiento.

La agencia federal subraya la relevancia de los hechos bajo investigación, ya que involucran flujos financieros apreciables y contratos de gran envergadura dentro de la estrategia energética de la India. Asimismo, Bloomberg señaló que el caso pone en evidencia los desafíos jurisdiccionales y diplomáticos recurrentes al investigar a empresarios que residen fuera del alcance directo de los órganos reguladores estadounidenses. Estas complicaciones elevan la complejidad de perseguir delitos económicos transnacionales y reiteran la importancia de los convenios de cooperación internacional.

Según el informe de Bloomberg, mientras se resuelve el asunto de la notificación, la SEC mantiene la vigilancia sobre las operaciones internacionales del grupo Adani y observa el impacto que el proceso judicial podría tener en los mercados. El futuro de las inversiones asociadas con AGEL y los proyectos de energía solar dependería en parte del curso de este caso y de las respuestas institucionales por parte de las autoridades indias y estadounidenses.