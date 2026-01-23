Agencias

Janus Henderson adquiere la gestora Richard Bernstein Advisors

Janus Henderson Group ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de la gestora de inversiones macro multiactivos Richard Bernstein Advisors (RBA), con el objetivo de posicionarse como proveedor líder de carteras modelo y cuentas gestionadas por separado (SMA).

Se espera que la transacción, de la que no han trascendido los detalles financieros, se cierre en el segundo trimestre de 2026.

Fundada en 2009 por Richard Bernstein y con sede en la ciudad de Nueva York, RBA es una gestora de inversiones especializada en estrategias de inversión a largo plazo que combinan el análisis macroeconómico 'top-down' con la construcción de carteras sobre la base de modelos cuantitativos y que gestiona aproximadamente 20.000 millones de dólares (17.074 millones de euros) en activos de clientes.

Tras la adquisición, Richard Bernstein se unirá a Janus Henderson como director global de inversión macroeconómica y personalizada (Global Head of Macro & Customized Investing).

"Esta adquisición nos permitirá ampliar nuestras capacidades de inversión para nuestros clientes, ampliando nuestra oferta actual de carteras modelo y cuentas de ahorro para el sector", declaró Ali Dibadj, consejero delegado de Janus Henderson.

"Nuestro enfoque de inversión macro complementará las estrategias de inversión fundamentales 'bottom-up' de Janus Henderson, ampliando nuestras capacidades combinadas en beneficio de nuestros clientes", apuntó Richard Bernstein, consejero delegado y director de inversiones de Richard Bernstein Advisors.

La firma Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero exclusivo de RBA, mientras que Vedder Price actuó como asesor legal. De su lado, Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP actuó como asesor legal de Janus Henderson.

EuropaPress

