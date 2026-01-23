Inverotel estudia una colaboración con Jamaica para apoyar la recuperación del turismo

El ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, subrayó la importancia de restaurar la confianza de los turistas tras los daños ocasionados por el reciente huracán, haciendo especial hincapié en la necesidad de alianzas sectoriales para estimular la demanda internacional y resaltar la variedad de experiencias que el país ofrece, tanto en el segmento de resorts como en las áreas culturales y gastronómicas. En este contexto, el grupo español de inversión hotelera y turística Inverotel y el Ministerio de Turismo de Jamaica sostuvieron conversaciones para explorar una posible colaboración que impulse la recuperación y la competitividad del destino caribeño, según informó Inverotel.

De acuerdo con lo recogido por Inverotel, estas discusiones se desarrollaron durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, señalada como el escenario donde se perfilaron los ejes de una futura alianza. Las partes abordaron la posibilidad de ejecutar campañas de mercadotecnia conjunta y coordinar iniciativas diseñadas para posicionar a Jamaica como uno de los principales destinos turísticos en el Caribe, especialmente relevante después del impacto provocado por el huracán. Inverotel, que agrupa cadenas hoteleras con alrededor de 100.000 habitaciones distribuidas en América y el Caribe, reiteró su respaldo a Jamaica y su convicción en la capacidad del sector turístico local para superar la adversidad y retomar la senda del crecimiento.

Tal como reportó Inverotel, uno de los puntos centrales del diálogo con el gobierno jamaiquino radicó en la necesidad de crear campañas promocionales dirigidas tanto a mercados tradicionales como emergentes. Dichas acciones apuntan a incrementar el flujo de visitantes en un contexto desafiante, impulsado por factores climáticos y por la competencia de otros países de la región. Los representantes empresariales enfatizaron la relevancia del trabajo colaborativo entre el sector público y el privado, considerando que el éxito de la recuperación turística requiere la participación activa de todos los actores vinculados a la industria.

En declaraciones recogidas durante las reuniones en Fitur 2026, el ministro Bartlett reconoció el apoyo ofrecido por el grupo español, indicando: “Esta recuperación tras el huracán requiere el compromiso de todos, y damos la bienvenida al apoyo de Inverotel en este ámbito, ya que se pondrá especial énfasis en reconstruir la confianza de los visitantes, estimular la demanda en los principales mercados emisores y destacar la diversa oferta turística de Jamaica, que incluye el turismo de resorts, la cultura y la gastronomía”. Según detalló Inverotel, las estrategias propuestas incorporarían el intercambio de conocimientos entre ambas partes, así como la creación de narrativas conjuntas que destaquen las fortalezas de Jamaica como destino.

El medio Inverotel también relató que la organización ve esencial el desarrollo de acciones coordinadas en marketing, que abarquen desde campañas digitales hasta eventos presenciales y actividades de relaciones públicas en mercados clave. Estas acciones buscarían generar nuevas oportunidades de inversión, potenciar la generación de empleo en la región, mitigar los efectos inmediatos del desastre natural y fortalecer la reputación internacional de Jamaica.

La agrupación española resaltó, según publicó en su comunicación, que el turismo representa uno de los motores económicos fundamentales de Jamaica, por lo que la resiliencia de esta industria y su pronta revitalización son prioridades tanto para el sector privado como para las autoridades nacionales. Inverotel sostuvo que el marco de trabajo conjunto podría incluir programas de formación para trabajadores del sector, incentivos para la apertura de nuevas rutas aéreas, y la promoción de destinos menos difundidos dentro de la isla, abriendo así oportunidades para diversificar la oferta y extender los beneficios del turismo a más comunidades locales.

La disposición mostrada por Inverotel, de acuerdo con información de la propia organización, se alinea con una visión integral de apoyo a todos los aspectos de la recuperación, más allá de las acciones estrictamente comerciales, contemplando la recuperación de infraestructuras y el fortalecimiento de las capacidades institucionales locales. El grupo manifestó su compromiso de mantener un diálogo abierto con las autoridades jamaiquinas a fin de definir las líneas de trabajo prioritarias y maximizar el impacto de las acciones conjuntas.

Según consignó Inverotel, la recuperación del sector turístico en Jamaica, tras los estragos del huracán, enfrentará desafíos tanto logísticos como reputacionales. Por ello, la cooperación internacional y la coordinación entre actores globales y locales aparecen como elementos clave en el proceso de reconstrucción y reposicionamiento del país en los principales mercados emisores de turistas.