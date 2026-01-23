Agencias

Hablamos con Oliver Laxe tras la doble nominación de 'Sirat' a los Oscar: "No hay nada que perder"

Confirmando que es una de las películas de la temporada, 'Sirat' ha dado la sorpresa con su doble nominación a los Oscar de la Academia de Hollywood en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Un inesperado 'premio' que su director, Oliver Laxe, y el resto del equipo de la cinta española -entre los que se encontraban Agustín Almodóvar, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas- han celebrado por todo lo alto en un encuentro con la prensa este jueves en el Espacio Movistar de la Gran Vía madrileña, saltando de alegría e incredulidad al descubrir que optan a dos estatuillas de los galardones más importantes de la industria.

Sus rivales a la hora de lograr el Oscar a Mejor Película Internacional, en palabras del gallego, son auténticos "dinosaurios": la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi; la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier; la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania; y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por el popular actor Wagner Moura.

"Estoy muy contento. Bueno, no nos lo esperábamos. Nunca te esperas algo así, nunca se me pasó por la cabeza. O sea, es que pensar en algo así, hasta imaginártelo, no debes hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ya se consuma, pues muy feliz. Feliz por el equipo, los productores. Feliz por representar al cine español y tener este reconocimiento, ¿no? Además este año con buenísimas películas internacionales. Y nada, muy contento y muy agradecido" ha expresado en conversación con Europa Press.

"Es inmensa la alegría, ¿no? Aunque el éxito o el fracaso de una película no lo determina estar nominada a los Oscars. El éxito siempre está asegurado cuando tú haces tu película con honestidad, logras expresar lo que quieres expresar y la compartes con la gente, ¿no?" ha expresado, reconociendo que su nominación "es un bonus, es tener más libertad para las siguientes películas".

Es consciente de que hacerse con la estatuilla será "muy complicado": "¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis y la de gente que trabaja en ellas? Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", ha apuntado entre risas, asegurando que estar en los Premios Óscar es una manera de "visibilizar el cine español" y eso ya lo considera "un éxito".

"Sirat no tiene nada que perder" ha añadido, apuntando que "en el arte no hay ganadores y perdedores. Yo creo que todas las que estamos ahí, todas ya han ganado". "Sinceramente, una película tan radical, tan audaz... Es una película, Sirat, que no hace prisioneros, que te hace mirar adentro, te mueres viendo la película. Es terapia de choque. Creo que ya hemos alcanzado nuestro techo. Ya estar aquí ya es increíble por una película tan especial, tan genuina" ha expresado con humildad todavía 'en shock' por la nominación.

¿Preparará un discuro por si 'Sirat' gana el Oscar a la Mejor Película Internacional? "A mí me gusta vivir, o sea, hay que vivir en el presente. Sinceramente no me preocupa la gala. Es que es ya muy fuerte esto. A mí me gusta improvisar, pero sí, no sé. Sinceramente creo que tenemos pocas opciones de ganar el Oscar. No, no, o sea, pero bueno, también decíamos lo mismo de ser nominados, ¿no? Yo creo que hay que hacer una lectura, bueno, yo creo que es un pequeño milagro" ha concluido.

