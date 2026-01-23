Agencias

Fiscalía investiga a Albiol por el desalojo de personas sin techo del instituto B9 de Badalona en diciembre

Xavier Garcia Albiol enfrenta pesquisas luego de ser denunciado por supuestas infracciones legales vinculadas a la expulsión de decenas de individuos vulnerables del B9 en Badalona, mientras el ayuntamiento sostiene que actuó según la normativa establecida

Guardar

La denuncia ante la Fiscalía de Odio y Discriminación interpuesta por Jaume Asens, eurodiputado de los Comuns, desencadenó la apertura de diligencias de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. Según informó Europa Press, este procedimiento se centra en el desalojo de personas sin techo ocurrido el 17 de diciembre de 2025 en el instituto B9 de Badalona. El caso tomó impulso a raíz de la acusación de Asens, que sostiene que podrían haberse cometido delitos de odio, denegación del servicio público por motivos discriminatorios, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la Fiscalía Provincial de Barcelona inició la investigación después de recibir múltiples denuncias relacionadas con el operativo policial ejecutado aquel día. En la intervención, los Mossos d’Esquadra participaron activamente en la expulsión de los ocupantes del B9, un lugar donde residían hasta 400 personas en situación de vulnerabilidad. Varias de estas personas ya habían abandonado el edificio en los días previos a la intervención, pero otras 170 se quedaron sin techo tras el desalojo, consignó el medio en su reporte.

Europa Press detalló que el ayuntamiento de Badalona sostuvo su posición frente a la denuncia de los Comuns, calificándola como una acción sin base técnica ni jurídica. Desde el consistorio remarcaron que el desalojo del B9 se ejecutó cumpliendo de forma íntegra y estricta la resolución judicial, defendiendo la legalidad del procedimiento. El propio ayuntamiento, citado por Europa Press, afirmó que la actuación se realizó "de manera escrupulosa" y se ajustó a lo dispuesto por la autoridad competente.

El medio recogió además que el consistorio subrayó la colaboración con los Servicios Sociales de la Generalitat antes, durante y después del operativo. Argumentaron que desde el inicio del proceso trabajaron para garantizar la atención a las personas sin hogar desalojadas, incluidas aquellas que posteriormente establecieron un asentamiento bajo la C-31, hacia donde se dirigieron varios de los afectados por el desalojo del B9. El ayuntamiento reiteró a Europa Press su compromiso de continuar ofreciendo apoyo a este colectivo en coordinación con las autoridades autonómicas.

Durante el procedimiento, la Fiscalía analizará si hubo irregularidades administrativas o penales en la ejecución del desalojo y si el protocolo se llevó a cabo respetando los derechos de las personas desalojadas. Las diligencias incoadas buscan determinar la posible comisión de delitos vinculados a la actuación municipal y a la intervención policial, tomando en cuenta la condición de vulnerabilidad de los individuos afectados.

Las consecuencias inmediatas del operativo han sido objeto de críticas y de atención mediática, dado el alto número de personas que perdieron su alojamiento. Las voces que han impulsado las denuncias mantienen que la actuación pudo tener un carácter discriminatorio, y piden que se esclarezcan las circunstancias y se depuren responsabilidades si correspondiera. Según el reporte de Europa Press, la investigación de la Fiscalía aún se encuentra en sus primeras fases y abarcará el análisis de toda la documentación y testimonios relevantes aportados a raíz de los hechos del 17 de diciembre.

Temas Relacionados

DesalojoXavier Garcia AlbiolFiscalía Provincial de BarcelonaJaume AsensMossos dEsquadraBadalonaInstituto B9Personas sin techoServicios SocialesGeneralitatEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov

El Ministerio de Defensa ruso informó sobre el control de Simonovka en el noreste ucraniano, sumando presión en la zona. Autoridades de Kiev no han comentado la situación, mientras Moscú continúa ampliando su presencia en varias regiones clave

Rusia anuncia avances en Ucrania

Fiscalía investiga a Albiol por el desalojo de 400 sin techo del instituto B9 de Badalona en diciembre

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, está bajo la lupa judicial luego de que diversas denuncias lo relacionaran con posibles delitos de odio y discriminación tras el polémico operativo que dejó a decenas de personas sin hogar en diciembre

Fiscalía investiga a Albiol por

Snapchat informará sobre el tiempo en pantalla de los menores y compartirá detalles de las nuevas conexiones de amigos

Los padres ahora podrán acceder a informes semanales sobre los hábitos digitales de sus hijos, incluyendo detalles precisos de uso y nuevas conexiones realizadas, junto con recursos adicionales para fomentar una experiencia más segura en línea para menores

Snapchat informará sobre el tiempo

Zelenski apunta a temas territoriales en las conversaciones con EEUU y Rusia: "El tema del Donbás es clave"

Negociadores ucranianos, estadounidenses y rusos mantienen reuniones clave en Emiratos Árabes Unidos tras contactos previos, con intenso debate sobre la situación de la región oriental y posibles concesiones, mientras líderes insisten en buscar avances para un acuerdo

Zelenski apunta a temas territoriales

Aitana, pura sofisticación con un 'total look black' protagonizado por chaqueta peplum de cuero y botas altas

La cantante impacta en su paso por FITUR al presentar junto a Air Europa una aeronave con su nombre, desatando expectación entre los asistentes gracias a un conjunto elegante de cuero, vestido midi y detalles de belleza discretos

Aitana, pura sofisticación con un