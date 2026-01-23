El Ayuntamiento de Siero remite a la CUOTA el expediente para construir la ciudad deportiva del Real Oviedo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este viernes remitir a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) el expediente sobre la construcción de la ciudad deportiva del Real Oviedo.

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán, ha explicado en rueda de prensa el estado de tramitación del 'Estudio de Implantación y Plan Especial para la Ciudad Deportiva del Real Oviedo'.

Rodríguez Morán ha destacado que "este expediente ha sido trabajado y consensuado con la CUOTA a lo largo de todo el proceso, lo que nos permite afrontar esta fase con garantías y con la confianza de que la resolución pueda producirse en un plazo razonable".

El Plan Especial tiene por objeto ordenar un ámbito de aproximadamente 150.000 metros cuadrados, en el que se proyecta la implantación de seis campos de fútbol y un edificio de unos 1.200 metros cuadrados destinado a vestuarios y servicios complementarios, así como las correspondientes obras de urbanización necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

El expediente fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en noviembre de 2025 y sometido posteriormente a información pública durante un plazo de dos meses, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en prensa.

Sobre los plazos, el concejal ha indicado que "en la primavera ya podríamos tener la aprobación definitiva del plan especial y estudio de implantación", lo que permitirá posteriormente otorgar la licencia urbanística para iniciar las obras. Paralelamente, se están gestionando infraestructuras de suministro necesarias para desarrollar el proyecto.

Ese suministro eléctrico será ejecutado directamente por el promotor, mientras que el Ayuntamiento está desarrollando un proyecto de abastecimiento de agua que permitirá dar servicio no solo a la futura ciudad deportiva, sino también a los vecinos del entorno, incorporando saneamiento en ámbitos que actualmente carecen de él y reforzando el abastecimiento de agua existente. En función de la coordinación de estas actuaciones, el inicio de las obras podría producirse en los próximos meses.