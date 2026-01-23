Agencias

De Freitas cierra filas en torno a la candidatura de Flávio Bolsonaro en medio de las críticas del bolsonarismo

Guardar

El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, se ha sacudido este viernes las críticas del bolsonarismo por su supuesta falta de apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras cancelar una visita esta semana a la cárcel de Brasilia en la que cumple condena por golpe de Estado.

De Freitas, que en un primer momento sonó como posible candidatura de la derecha para las elecciones de 2026, ha explicado que no acudió a ver al expresidente brasileño a la cárcel de Papuda por "un motivo personal" y que tiene previsto visitar a su "amigo" la próxima semana.

"Estaré allí para abrazar a mi amigo Jair Bolsonaro, una persona a quien le estoy muy agradecido, a quien aprecio y valoro profundamente", ha dicho De Freitas en una rueda de prensa celebrada con motivo de un acto de entrega de viviendas del Gobierno de Sao Paulo en el municipio de Embu das Artes, informa la prensa local.

De Freitas se ha preguntado si es posible ser "más enfático" en su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro después del escepticismo que sigue habiendo en algunos círculos del bolsonarismo y ha reiterado que continuará como gobernador de Sao Paulo. "Cualquier cosa diferente a eso es pura especulación", ha zanjado.

"Vamos a trabajar mucho en favor de Flávio Bolsonaro, no habrá ningún problema. Con el tiempo, las cosas se irán acomodando. Es absolutamente normal. Estoy seguro de que vamos a tener una candidatura muy competitiva", ha confiado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los maquinistas convocan huelga el 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad ferroviaria

El sindicato Semaf anuncia una protesta sectorial durante tres jornadas, buscando mayor protección para trabajadores y pasajeros, tras recientes tragedias en Córdoba y Barcelona que evidenciaron deficiencias en el sistema actual, según denuncian en un comunicado

Los maquinistas convocan huelga el

Enba ve un "paso adelante" la paralización del acuerdo Mercosur pero advierte de que "queda una batalla pendiente"

El sindicato agrario vasco celebra el freno temporal del pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur, aunque insiste en mantener la movilización para afrontar el reto de la ratificación definitiva, prevista en los próximos meses en el Parlamento Europeo

Enba ve un "paso adelante"

Wyndham prevé un alza del 4% de sus ingresos por habitaciones en Latinoamérica en 2026

Gustavo Viescas, presidente regional de Wyndham, anunció planes para abrir más de 180 propiedades nuevas antes de 2028, anticipa expansión del 50% en la cartera y apuesta por sostenibilidad con innovaciones en construcción y experiencias turísticas ampliadas

Wyndham prevé un alza del

El Congreso presenta una moción de censura al presidente por sus reuniones secretas con un empresario chino

La medida fue impulsada por legisladores de diversas fuerzas, tras el escándalo por citas no reveladas del mandatario en Lima; el proceso avanza con el Congreso en receso y en medio de acusaciones sobre pactos irregulares con empresarios extranjeros

El Congreso presenta una moción

El presidente de Adif asumirá consecuencias si se determina que alguna acción suya ha influido en el accidente

El presidente de Adif asumirá