De Freitas cierra filas en torno a la candidatura de Flávio Bolsonaro en medio de las críticas del bolsonarismo

El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, se ha sacudido este viernes las críticas del bolsonarismo por su supuesta falta de apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras cancelar una visita esta semana a la cárcel de Brasilia en la que cumple condena por golpe de Estado.
De Freitas, que en un primer momento sonó como posible candidatura de la derecha para las elecciones de 2026, ha explicado que no acudió a ver al expresidente brasileño a la cárcel de Papuda por "un motivo personal" y que tiene previsto visitar a su "amigo" la próxima semana.
"Estaré allí para abrazar a mi amigo Jair Bolsonaro, una persona a quien le estoy muy agradecido, a quien aprecio y valoro profundamente", ha dicho De Freitas en una rueda de prensa celebrada con motivo de un acto de entrega de viviendas del Gobierno de Sao Paulo en el municipio de Embu das Artes, informa la prensa local.
De Freitas se ha preguntado si es posible ser "más enfático" en su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro después del escepticismo que sigue habiendo en algunos círculos del bolsonarismo y ha reiterado que continuará como gobernador de Sao Paulo. "Cualquier cosa diferente a eso es pura especulación", ha zanjado.
"Vamos a trabajar mucho en favor de Flávio Bolsonaro, no habrá ningún problema. Con el tiempo, las cosas se irán acomodando. Es absolutamente normal. Estoy seguro de que vamos a tener una candidatura muy competitiva", ha confiado.