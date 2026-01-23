Agencias

Carlos Alcaraz: "Mi hermano va a tener más protagonismo en el equipo"

Tras sellar su pase a la siguiente ronda en Melbourne, el número dos del mundo anuncia cambios en su estructura deportiva, destacando la influencia de su familiar y la relevancia de nuevas decisiones para fortalecer su entorno profesional y competitivo

Álvaro Alcaraz, hermano de Carlos Alcaraz, formará parte destacada del equipo técnico del tenista español en la nueva etapa deportiva del número dos del mundo, tras clasificarse para los octavos de final del Abierto de Australia. Según informó el medio El País, Carlos Alcaraz explicó la relevancia de esta decisión y el valor que su hermano aporta tanto en lo profesional como en lo personal dentro de su círculo de trabajo.

El País detalló que tras superar al francés Corentin Moutet en tres sets, con parciales de 6-2, 6-4 y 6-1, Carlos Alcaraz compareció ante la prensa y anticipó una actualización a la estructura de su equipo. El tenista resaltó que su hermano Álvaro está preparado para asumir un papel más preponderante junto al actual entrenador, Samuel López. Alcaraz expresó, según consignó El País: “Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional. Me aporta muchas cosas positivas que necesito. Ha jugado a tenis y va a coger más protagonismo junto con Samu. Sabe cómo trabajamos y cómo funciona el circuito, y sabe mucho de tenis. A veces tiene opiniones y una forma de ver las cosas que nos aporta mucho a mí y a Samu. Estoy feliz de verle en el box, más dentro aún, y me aporta mucho”.

Además, el jugador reconoció la exigencia del partido frente a Moutet, un adversario que, según palabras del propio Alcaraz, presenta dificultades inesperadas en la pista. “Cuando juegas contra alguien como Corentin, no sabes lo que va a pasar a continuación. Así que fue muy difícil. Ambos sacamos grandes golpes, grandes puntos. Creo que hubo algunos puntos muy buenos y estoy muy agradecido de poder jugar en este tipo de partidos. Lo disfruté, estoy contento de haber podido jugar contra él y seguro que no será la última vez”, afirmó el tenista, de acuerdo con El País.

Alcaraz relató un momento especial durante el encuentro, cuando se acercaba el desenlace del tercer set. El País reportó que el tenista murciano compartió un comentario dirigido a su equipo: “Hubo un momento, al final del tercer set, en el que le dije a mi equipo que no iba a correr más. Estaba cansado de ir a la red. Miraba la pantalla y veía que había estado en la red como 55 veces. ¡Dios mío! Pensé que estábamos en una competición de dejadas, y definitivamente él ganó”, bromeó Alcaraz, mostrando el tono distendido en medio de la competencia.

En cuanto al futuro inmediato, Carlos Alcaraz enfrentará en la próxima ronda al estadounidense Tommy Paul, quien logró avanzar hasta esa instancia y se perfila como un rival de exigencia. El jugador español anticipó el carácter exigente del encuentro futuro y expresó, citado por El País: “Es un gran jugador. Hablábamos antes en el vestuario, la última vez que nos enfrentamos fue en Roland Garros, ha pasado mucho tiempo. Sé lo que tengo que hacer, pero es muy rápido. Tengo que jugar con mi estilo, mi mejor tenis, si quiero ganarle, pero sé que voy a sufrir. Tengo que estar listo para eso, aceptar que habrá momentos difíciles”.

En la misma rueda de prensa, El País reportó la reacción de Alcaraz sobre los comentarios de Novak Djokovic acerca de la similitud en el saque del español con el del número uno del mundo. El propio Alcaraz relató que ambos intercambiaron mensajes y reconoció ciertas coincidencias al comparar ambos gestos técnicos, pero matizó la situación asegurando que no se trata de una copia deliberada. “Me mandó un mensaje y me hizo gracia. Estando aquí, vi los dos saques, comparándolos, y se ven muy iguales, no puedo esconderlo. Djokovic saca muy bien, y el gesto que tiene es muy sencillo y siempre me ha gustado. Eso no significa que le haya copiado; simplemente, haciendo cambios terminé haciéndolo de esta manera”, aclaró el tenista, de acuerdo a lo declarado ante los medios presentes.

La presencia y el mayor protagonismo de Álvaro Alcaraz en el equipo se presenta como el principal cambio en el entorno profesional del tenista español durante la temporada, según publicó El País. La noticia refuerza la idea de que Carlos Alcaraz busca consolidar y fortalecer su estructura alrededor de una base familiar que le aporte estabilidad, conocimiento del circuito y confianza en los retos venideros.

