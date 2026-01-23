Boris Izaguirre revela cómo está Miguel Bosé ante su inminente mudanza a Andorra

Miguel Bosé ha comenzado 2026 dando un giro a su vida, ya que según revelaron hace unos días 'Las Mamarazzi', Lorena Vázquez y Laura Fa, el cantante ha decidido dejar México -donde reside con sus hijos desde 2018- para comenzar una nueva vida con los mellizos Diego y Tadeo (14) más cerca de nuestro país, concretamente en Andorra.

Tal y como han contado las periodistas en su podcast, el artista habría sido visto la semana pasada en una de las calles más conocidas del Principado, e incluso habría matriculado ya a sus pequeños en uno de los colegios más elitistas de Andorra, por lo que su mudanza sería inminente.

Una información sobre la que el cantante de 'Morena mía' todavía no se ha pronunciado, pero que uno de sus íntimos amigos, Boris Izaguirre, parece haber confirmado entre líneas en el estreno del musical 'Godspell' de Antonio Banderas este jueves en Madrid.

"Lo he leído sí, sí. Bueno, va a estar ahora más cerca, aunque la verdad que viajar a México para estar con él era un placer muy grande y me parece muy bien, estoy muy contento de que así sea. Yo creo que bueno, Miguel como muchas otras personas, el propio Banderas, no son personas que al apartarse físicamente de España se aparten sentimentalmente de España, siempre está en nuestros corazones, pero he hablado con él muy recientemente iba a hacer su último concierto importante en México, en Acapulco. Hacía muy buen tiempo y estaba espectacular de aspecto, de voz y de conversación y de humor" ha revelado, dejando entrever que la decisión de Bosé de instalarse en Andorra sería para estar más cerca de nuestro país.

Y de Miguel a Julio Iglesias, otro de los grandes protagonistas de la actualidad por la denuncia de dos exempleadas domésticas por presunta agresión sexual. "Yo soy muy admirador de Julio Iglesias, y por eso toda esta noticia y toda esta situación me impacta, en efecto, me impacta, y espero realmente ver el proceso de la judicialización de esas denuncias para si hace falta tener una opinión, emitirla. Pero de momento creo que el impacto no consigo superarlo" ha reconocido, apostando por la prudencia en estos momentos tan delicados para el cantante.

En cuanto a sus proyectos para este año que acaba de comenzar, y con la vista puesta en el futuro de su país natal, Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro, Boris nos ha contado que se encuentra muy bien, "escribiendo una nueva novela" y con proyectos de participar "en un programa de televisión que me encanta" y sobre el que de momento no puede decir nada.