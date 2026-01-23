Agencias

Antonio Rodríguez: "Va a ser un partido esperemos de tú a tú"

Guardar

El segundo entrenador del Real Madrid, Antonio Rodríguez, confió en que la final de la Supercopa de España este sábado en Castellón sea "un partido de tú a tú" contra el Barça, y apuntó que las blancas están "preparadas" para ir "a por todas".

"Estamos hablando de la final de la Supercopa, un título. Tenemos muchas ganas y demostrar el equipo que queremos ser y luchar por ganar el primer título del club", dijo este viernes en rueda de prensa, por la ausencia de Pau Quesada por motivos personales.

"Es un partido de máximo nivel. Cada vez te exigen más todos los rivales y si no están en tu mejor versión es más complicado ganar. Mañana no es un partido diferente. Va a ser un partido esperemos de tú a tú y con todas las de ganar", añadió.

El técnico del Madrid fue preguntado por María Méndez. "Es una jugadora fundamental, jugando y para el grupo dentro del vestuario. Está a un nivel extraordinario", afirmó, y habló también de Eva Navarro y su posición de lateral. "Empezó como extremo, y tiene muy buena conexión con Caroline. Se lo tomó natural, todo el mundo se quedó tranquilo al explicarlo y ver cómo funcionaba", comentó.

Además, Rodríguez confesó que entrenar los penaltis es "complicado" y lo importante es "que la jugadora tenga confianza", y valoró la presión de buscar el primer título. "Nos tenemos que exigir el máximo, lo tenemos que afrontar con naturalidad, vamos a por todas", terminó, desvelando que espera al primer entrenador Pau Quesada en la final.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puente defiende que es "evidente" que el accidente de Adamuz no tiene nada que ver con el mantenimiento

El ministro de Transportes sostiene que la causa de la tragedia supera cuestiones técnicas, subrayando que la inversión ferroviaria ha alcanzado cifras históricas y que la investigación debe esclarecer un origen considerado inédito para la infraestructura española

Puente defiende que es "evidente"

Louzán presenta en Fitur tres de las próximas finales de fútbol, fútbol sala y fútbol playa

El máximo representante del fútbol español ha anunciado en la feria internacional de turismo la celebración de las definiciones anuales en Gran Canaria, Melilla y Cáceres con apoyo institucional y protagonismo del fútbol femenino en el calendario deportivo nacional

Louzán presenta en Fitur tres

IU aplaude el freno del Mercosur ante el TJUE y critica que PP, PSOE y ultraderecha "hipotecan la soberanía alimentaria"

Toni Valero, dirigente de IU, celebra que Bruselas frene la ratificación del pacto con Sudamérica, alerta sobre riesgos ambientales y denuncia que partidos conservadores y de ultraderecha anteponen intereses empresariales al bienestar agrícola y alimentario europeo

IU aplaude el freno del

España confía en que el Tribunal de Justicia de la UE confirme la "solidez jurídica" del acuerdo con Mercosur

Fuentes oficiales destacan que postergar la entrada en vigor del tratado con Mercosur genera pérdidas millonarias, advierten sobre el impacto en sectores clave y subrayan que cada mes sin ratificación debilita la competitividad y el crecimiento económico españoles

España confía en que el

Un tribunal suizo impone libertad vigilada a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza

Un tribunal suizo impone libertad