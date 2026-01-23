Antonio Banderas, su impactante confesión sobre el accidente ferroviario en Adamuz

Después de varios meses agotando las localidades en todas sus representaciones en el Teatro Soho Caixabank de Málaga, el musical 'Godspell', dirigido por Antonio Banderas, desembarca en el Teatro Pavón de Madrid. Y como no podía ser de otro modo han sido numerosos los rostros conocidos que han arropado al actor malagueño en el estreno del célebre musical de Broadway en la capital, como Imanol Arias, Cayetana Guillén Cuervo, el padre Ángel, Remedios Cervantes, o Boris Izaguirre.

Una cita muy especial en la que el protagonista de 'La piel que habito' ha rememorado sus inicios en la profesión, asegurando que aunque "fueron duros, fueron muy hermosos también": "Mis recuerdos no se circunscriben al hambre que pasé, a las pensiones en las que estuve, muchas, muchas. En primer año yo creo que estuve en nueve pensiones. Y pasé mucha hambre, sí. Pero, mi recuerdo es muy bello, es muy bonito porque... Había salido de casa y me sentía libre y con muchas ganas de hacer cosas. Era muy joven, tenía 19 años cuando me marché de Málaga. Y las 10.000 pesetillas que llevaba entonces pues las he estirado" ha confesado minutos antes del estreno.

Siendo malagueño como es, y tras expresar su conmoción y su pésame a través de redes sociales, Banderas se ha pronunciado sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz, revelando que el Iryo procedente de Málaga que descarriló podría haber ido ocupado por los protagonistas de su musical. "Desde que nosotros abrimos el Teatro de Soho hace 7 años ya, el tren ha sido para nosotros el cordón umbilical que nos ha unido con la ciudad. En total, date cuenta que la mayoría de los profesionales que tenemos trabajando en Málaga, de teatro, gente de marketing, de gestión... en fin, de todos los departamentos son gente de Madrid. Grandes profesionales que yo me los llevé para allá y que viven, digamos, una especie...de doble vida, pero los actores todos están instalados aquí en Madrid, a excepción de dos o tres que son malagueños, pero incluso ellos tienen casa en Madrid. Por lo tanto, el tren ha sido constantemente. Usado por nosotros. Ha sido el servicio que más hemos usado. Si yo no he cogido ese tren quince veces al año, pues no he cogido ninguna" ha relatado.

"Y fue muy significativo que cuando oímos la noticia, todos empezamos a llamarnos. De forma inmediata para ver, porque siempre había alguien del teatro en uno de esos trenes. De hecho, nosotros terminamos un domingo 11 en Málaga la función de Godspell. Dimos un cóctel a los actores para despedida de Málaga, y todos se marcharon a ese tren. Hicieron ese viaje una semana antes" ha desvelado, apuntando que "si nosotros hubiéramos aplazado una semana más en Málaga, pues hubieran sido también víctimas de eso".

"Es que esa es la historia de este tipo de situaciones que interrumpen vidas, sueños, todo en un segundo. Esa es la vida. Desgraciadamente, eso es la vida. Por eso hay que vivirla full, a tope, porque no sabemos lo que nos depara nuestro propio destino" ha reconocido emocionado.

Por último, Antonio nos ha contado que su hija Stella del Carmen está "estupendamente feliz" tras su boda el pasado mes de octubre con Alex Gruszynski, y no ha dudado en confesar que le encantaría que le convirtiese en abuelo cuanto antes: "Ojalá".