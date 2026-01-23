Adif asegura que tiene seis trenes auscultadores operativos, tres de ellos nuevos

Adif ha asegurado en un comunicado que dispone de un parque de seis vehículos operativos para la auscultación de la red ferroviaria, incluyendo tres nuevas unidades en cuya adquisición se han invertido 79,8 millones de euros.

El gestor de la infraestructura ferroviaria desmiente así unas informaciones que apuntaban al abandono de varios de esos trenes, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, también haya dicho que se trata de un "bulo" en un mensaje en la red social X.

El ministro defendía que uno de los tres nuevos trenes del fabricante Stadler está trabajando estas noches en el corredor Madrid-Barcelona y los otros dos funcionando en vías de ancho ibérico (las que no son de alta velocidad), aunque en proceso de calibración de sus equipos.

Asimismo, Adif dispone de un tren Séneca, de tracción eléctrica y capacidad para circular por vías de ancho estándar (de alta velocidad), y dos trenes BT, de tracción diésel de ancho variable, capaces de circular por vías de ancho estándar y de ancho ibérico.

Por otra parte, Adif ha invertido 47,3 millones de euros en un nuevo tren auscultador 106 Talgo que se encuentra actualmente en fase de homologación y está previsto que pueda funcionar a finales de este mismo año. El nuevo tren podrá circular indistintamente por la red de ancho ibérico y la de alta velocidad gracias a la rodadura de ancho variable.

Por último, Adif ha invertido 21 millones de euros en la compra de otra unidad CAF que circulará por vías de alta velocidad, que se encuentra en fase de desarrollo y actualización de equipos de señalización y comunicaciones.

Con todo ello, el número de trenes auscultadores ascenderá a ocho. De ellos, cuatro están plenamente operativos, dos en pruebas, otro en homologación y un último en fase de desarrollo.