Agencias

Sube a 14 la cifra de muertos en el accidente de un minibús escolar en Sudáfrica

Guardar

Johannesburgo, 22 ene (EFE).- La Policía informó este jueves de que aumentó de 12 a 14 el número de alumnos muertos en el accidente ocurrido este lunes en Sudáfrica al chocar con un camión el minibús escolar en el que viajaban, cuyo conductor está detenido y acusado de homicidio culposo.

El minibús transportaba a los estudiantes en la zona de Vanderbijlpark, en el sur de Johahnesburgo (norte), en la provincia de Gauteng, donde tuvo lugar la colisión.

"Dos estudiantes más fallecieron a causa de lesiones esta mañana tras un accidente en Vanderbijlpark", afirmó la Policía de Gauteng en un comunicado.

"El conductor de transporte escolar, de 22 años, se enfrenta a catorce (14) cargos de homicidio culposo y conducción imprudente y negligente tras el fallecimiento de dos estudiantes más en el hospital la madrugada del jueves 22 de enero de 2026", explicó.

Se espera que el sospechoso comparezca este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Vanderbijlpark, añadieron las fuerzas del orden

En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, manifestó este lunes su "tristeza" por el suceso y expresó su solidaridad con las familias, los profesores, los compañeros de clase y los amigos de las víctimas.

"Nuestros niños son el bien más preciado de la nación y debemos hacer todo lo posible, desde el cumplimiento de las normas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios designados para el transporte de los estudiantes, para protegerlos", enfatizó Ramaphosa.

Este miércoles, el presidente adelantó que instruirá a los ministros competentes para que "se centren en el transporte escolar con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la seguridad de todos nuestros estudiantes".

El siniestro ocurrió después de que la semana pasada la ministra sudafricana de Transporte, Barbara Creecy señalara que el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica es una "vergüenza nacional".

Creecy hizo ese comentario tras presentar estadísticas de la pasada temporada de fiestas navideñas en el país, en la que murieron en diciembre 1.427 personas en la carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fundación ONCE y Zurich Seguros se unen para fomentar el empleo de las personas con discapacidad

Zurich Seguros incorpora talento diverso tras un convenio con Fundación ONCE, que facilitará selección y formación de nuevos empleados dentro de la aseguradora, fortaleciendo su compromiso con la igualdad dentro de entornos profesionales más accesibles y sostenibles

Fundación ONCE y Zurich Seguros

Detenido en El Burgo de Osma (Soria) por arrojar una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía

Un hombre de 54 años fue arrestado por causar heridas serias a su compañera, quien resultó afectada en la cabeza y el cuello tras un altercado doméstico, según la Subdelegación del Gobierno, el caso ya está bajo control judicial

Detenido en El Burgo de

Minor lanzará a mediados de 2026 un vehículo de inversión hotelera con activos de Europa y Asia

Minor International plantea un fondo hotelero que integrará propiedades destacadas de distintas regiones, previendo su salida a bolsa en 2026, con el objetivo de diversificar mercados y acelerar el crecimiento bajo un modelo operacional más eficiente y flexible

Minor lanzará a mediados de

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, liberado por el régimen venezolano

Infobae

Cerca de tres mil bloques siguen sin calefacción en Kiev por el último gran ataque ruso

Infobae