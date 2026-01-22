Monica Naranjo se planta ante las demoledoras críticas en su regreso a los escenarios

La confirmación de un período prolongado de ausencia de los escenarios, previsto por Mónica Naranjo al finalizar su actual gira en 2027, centró la atención tras las recientes declaraciones de la artista, quien aseguró que aprovechará este tiempo para dedicarse a otras actividades, reconociendo la importancia de hacer pausas en su carrera. De acuerdo con información difundida por el medio, Naranjo dijo que los descansos resultan fundamentales para recuperar energías y mantener el entusiasmo por el trabajo, aunque este parón no implica un distanciamiento definitivo de la música.

Mónica Naranjo se encuentra recorriendo España con la gira ‘Greatest Hits’, celebración de sus tres décadas dedicadas a la industria musical con un repertorio que incluye títulos emblemáticos como ‘Desátame’, ‘Pantera en libertad’ y ‘Sobreviviré’. Tal como publicó el medio, este regreso esperado a los escenarios no se ha desarrollado de la manera planeada, pues tras el concierto ofrecido en Valencia varios seguidores expresaron sus opiniones negativas: entre los comentarios, algunos asistentes le asignaron una calificación que no superaba el aprobado y señalaron que la artista ofreció una actuación carente de dinamismo y con varias ausencias a lo largo del espectáculo.

Estas críticas provocaron una respuesta tajante por parte de la cantante, quien manifestó su molestia el jueves durante su aparición en la presentación de los Premios Dial 2026, certamen que se celebrará el 12 de marzo en Tenerife y en el cual será reconocida por su trayectoria. De acuerdo con lo relatado por el medio, Naranjo cuestionó abiertamente la veracidad de los comentarios sobre su supuesto bajo desempeño: “No sé de dónde habéis sacado todo eso, estoy flipando con todo lo que habéis contado. Pregunto a las personas que han dicho eso, ¿dónde han estado? Porque en mi concierto no han estado. Eso es una gilipollez como una casa, yo les invito a todos que voy a seguir de gira que vengan y que lo comprueben, que lo comprueben”. Esta declaración fue interpretada como una invitación directa a quienes la criticaron para que asistan a próximos conciertos y evalúen por sí mismos su nivel de entrega en cada actuación.

Durante su intervención, la artista subrayó su pasión por la música como motor central de su carrera, minimizando la idea de agotamiento o sacrificio, y resaltó que el trabajo artístico le aporta satisfacción personal. Conforme detalló el medio, Naranjo expresó que “al final yo siempre que digo que las cosas que pican con gusto no pican, la sarna que pica con gusto no pica. Entonces para mí esto no es un sacrificio, no es un cansancio, es un trabajo que me encanta y soy muy bendecida por poder tener un trabajo que llega a tantas personas”.

Junto a la noticia de su futura retirada temporal, la intérprete puso énfasis en la relevancia de equilibrar la vida profesional con el bienestar personal, planteando que “es bueno estar enchufada y también estar desenchufada para poder coger otra vez energía y ganas”, frase que acentuó la necesidad del descanso en su exigente trayectoria. Según reportó el medio, la cantante evitó confirmar si durante este receso dedicará más tiempo a su pareja, Laín García Calvo, con quien contrajo matrimonio en secreto recientemente, manteniéndose reservada respecto a su vida privada mientras abordaba exclusivamente las cuestiones sobre su desarrollo artístico y sus próximos proyectos.

Con la gira ‘Greatest Hits’ aún en marcha y la atención puesta en sus próximas presentaciones, las palabras de Naranjo evidenciaron tanto el impacto de las críticas recibidas como su intención de mantener cerca a su público durante este periodo de celebraciones por sus treinta años de carrera. Las declaraciones realizadas durante la presentación de los Premios Dial 2026 no solo dejaron clara su postura frente a sus detractores, sino que también abrieron una nueva etapa en la gestión de su cronograma artístico de cara al futuro.