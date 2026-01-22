La ONU niega estar preocupada por la posibilidad de ser sustituida por la aún "amorfa" Junta de Paz de Gaza

Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, António Guterres, sostuvo que Estados Unidos no ha abonado actualmente su correspondiente cuota al presupuesto ordinario de Naciones Unidas. El funcionario se refirió también a la iniciativa estadounidense para crear la denominada Junta de Paz para Gaza, indicando que el organismo internacional mantiene su enfoque en cumplir con el mandato previsto en su Carta, al margen de nuevas propuestas. Con esta declaración marcó la posición de la organización en relación con el debate suscitado tras las recientes declaraciones de Donald Trump, según publicó el medio Europa Press.

Según informó Europa Press, Naciones Unidas aseguró que no manifiesta preocupación respecto a la posibilidad de ser desplazada o sustituida por la Junta de Paz para la Franja de Gaza, una entidad promovida desde Estados Unidos que, de acuerdo a Haq, permanece en una etapa “amorfa”, motivo por el cual resulta prematuro anticipar sus propósitos o su impacto en el sistema multilateral. “La Junta de la Paz, en cuanto a lo que hará, sigue siendo amorfa. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. (…) No estamos preocupados por ninguna otra agrupación”, declaró Haq en rueda de prensa, recalcando la continuidad institucional de la ONU.

El medio Europa Press detalló que las inquietudes sobre el posible reemplazo de Naciones Unidas por la Junta de Paz surgieron después de que el expresidente estadounidense Donald Trump planteara que este órgano podría relevar a la ONU en sus funciones en el enclave palestino. Ante la pregunta de si la Junta de Paz podría debilitar o socavar la labor del organismo internacional, Haq argumentó que resulta demasiado pronto para evaluar cómo se estructurará finalmente esta entidad o cuál será su papel preciso.

El portavoz reiteró que el Consejo de Seguridad de la ONU ha brindado su respaldo a la Junta de Paz con un alcance estrictamente limitado a la situación de Gaza. Subrayó que el organismo multilateral acata la resolución correspondiente del Consejo y que se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos relacionados con la nueva entidad, según consignó Europa Press. Insistió además en que la ONU ha cooperado históricamente con diversas agrupaciones y actores internacionales en función de su progreso estructural y su alineación con los intereses colectivos.

Haq señaló, de acuerdo con Europa Press, que Naciones Unidas continúa desarrollando relaciones directas con todos sus Estados miembros y órganos distintos, favoreciendo la colaboración para fortalecer alianzas y avanzar en su misión compartida a favor del bienestar de las poblaciones a nivel global. El funcionario apuntó que la organización permanece en un proceso constante de mejoría institucional, trabajando para que su funcionamiento resulte adecuado para todas las partes interesadas. A este respecto, Haq hizo referencia a la iniciativa ‘ONU 80’, orientada a elevar los niveles de eficiencia institucional de la organización, conforme explicó Europa Press.

En el contexto de la propuesta estadounidense, la Junta de Paz para la Franja de Gaza fue concebida en respuesta a la prolongada crisis en el enclave, que ha atravesado más de dos años de ofensiva militar israelí, lo que impulsó a Washington a sugerir alternativas para el futuro de la región. Trump declaró en fechas recientes que la Junta de Paz “podría” reemplazar a Naciones Unidas, aunque matizó afirmando que “hay que dejar que la ONU continúe porque su potencial es enorme”.

De acuerdo con los informes de Europa Press, Haq destacó el compromiso de la organización con su misión histórica y con el cumplimiento del Derecho Internacional. “La ONU seguirá trabajando sin descanso por la paz, respetando plenamente el Derecho Internacional y realizando un esfuerzo integral para abordar las causas profundas de los conflictos a fin de garantizar soluciones sostenibles para la paz”, declaró Haq en la conferencia, reafirmando la orientación y las prioridades del organismo en el escenario global.

A lo largo de su historia, Naciones Unidas ha mantenido una agenda amplia de tareas y responsabilidades. Haq añadió que, ante nuevas iniciativas que puedan surgir, la organización prosigue con sus labores institucionales habituales y refuerza su alianzas internacionales. “Muchas de las agrupaciones con las que hemos trabajado son aquellas con las que hemos mantenido relaciones a medida que avanzaban”, señaló según Europa Press, ilustrando cómo la entidad se adapta y colabora con diferentes actores conforme evolucionan las dinámicas internacionales.