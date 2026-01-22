La líder japonesa busca rentabilizar su popularidad en unas súbitas elecciones anticipadas

Jorge Dastis

Tokio, 22 ene (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, disolverá el viernes la Cámara Baja del Parlamento para forzar elecciones anticipadas el 8 de febrero, una apuesta calculada pero arriesgada de traducir su popularidad en escaños que, de salir mal, acabaría con el liderazgo de la primera mujer mandataria del país.

"Takaichi espera que el apoyo público a su papel como primera ministra compense la falta de aprobación pública del partido que lidera. Es una apuesta arriesgada", aseguró a EFE el profesor Jeffrey J. Hall, especialista en estudios japoneses en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, en una entrevista.

La mandataria, cuyo Gobierno goza de altos índices de popularidad desde su llegada al poder en octubre, presentó el lunes formalmente el adelanto electoral como un plebiscito a su figura misma.

"Me gustaría que la gente decida directamente si puede confiar la gestión del país a Sanae Takaichi", llegó a decir la conservadora, que accedió al cargo tras imponerse en unas primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) por la renuncia de su predecesor, Shigeru Ishiba.

La dimisión de Ishiba, sin embargo, estuvo motivada por los malos resultados electorales del PLD en los comicios a la Cámara Alta del pasado julio, donde la coalición gobernante perdió su mayoría, y en las generales de octubre de 2024, donde también quedaron en minoría.

"La opinión pública sobre el propio PLD no parece haber cambiado mucho. Los votantes que analicen la esencia de la Administración de Takaichi verán que apoya a los legisladores involucrados en los escándalos que hundieron la popularidad del partido durante los primeros ministros (Fumio) Kishida e Ishiba", explicó Hall.

Al centrar el adelanto electoral en su propia figura como mandataria, la conservadora espera sacar rédito de su alta popularidad, una situación que podría no repetirse a medida que avanza la legislatura, y lograr una mayoría suficiente en la Cámara Baja (la más importante del Parlamento) para gobernar con holgura.

A Takaichi le podría beneficiar, además, el cortísimo período entre la disolución de la Cámara Baja, prevista para este viernes, y las elecciones: apenas 16 días, el más corto en Japón desde la Segunda Guerra Mundial.

La campaña, que comienza formalmente el 27 de enero, durará apenas dos semanas.

Esto significa que "tal vez no haya tiempo suficiente para que los partidos de la oposición presenten un argumento convincente que cambie la opinión pública positiva hacia Takaichi", valoró Hall.

Aun así, la conservadora deberá hacer frente a un enemigo inesperado: el nuevo partido "de centro" (la Alianza Reformista Centrista) conformado por el Partido Democrático Constitucional (PDC), la principal fuerza de la oposición, y el budista Komeito, socio de coalición del PLD desde hacía más de veinte años y que rompió con el partido gobernante tras la elección de Takaichi como líder.

"Muchos contemplaban la posibilidad de que el PDC y Komeito colaboraran, pero la formación de un nuevo partido fue una gran sorpresa. Se trata de un reajuste importante en la política japonesa que introduce una gran incertidumbre en estas elecciones", aseguró el experto.

Y es que Komeito, con una base muy leal de votantes religiosos, suele decidir las contiendas más disputadas en los distritos urbanos, algo clave para asegurarse la mayoría en el fragmentado Parlamento japonés.

Tras la ruptura, Takaichi logró firmar un acuerdo de coalición con el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), lo que unido a la suma de tres parlamentarios independientes llevó al bloque gobernante a asegurarse una estrechísima mayoría de un escaño en la Cámara Baja.

Con su adelanto electoral, sin embargo, la primera ministra se ha puesto el objetivo de asegurarse una mayoría holgada, por lo que muchos en el partido pedirían su dimisión si no lo consigue.

"Si la apuesta da resultado, será el momento de gloria de Takaichi y será tratada como la salvadora del PLD", explicó Hall. Pero si fracasa, advirtió el experto, "su mandato podría tener un final humillante. Sería una de las primeras ministras con el mandato más corto en la historia de Japón". EFE