La defensa francesa Maëlle Lakrar renueva con el Real Madrid hasta junio de 2028

El historial de Maëlle Lakrar incluye una participación clave en la conquista del Campeonato de Europa sub-19 de selecciones en 2019, así como la obtención del subcampeonato en la Nations League de 2024, lo que refleja una progresión notable tanto en categorías juveniles como en el escenario internacional absoluto. Este recorrido se destaca junto con la noticia principal, publicada por el Real Madrid en su página web, sobre la renovación del contrato de la defensa francesa hasta el 30 de junio de 2028.

Según detalló el club, Lakrar se incorporó al equipo madrileño en 2024 y, desde entonces, ha sido titular frecuente en la defensa. Hasta el momento, ha disputado 56 encuentros oficiales con la camiseta blanca y ha marcado cinco goles, lo que evidencia su aportación tanto en labores defensivas como ofensivas. El medio oficial del Real Madrid enfatizó que Lakrar ha logrado consolidarse como una de las selecciones preferidas dentro del plantel, logrando rápida adaptación en la zaga del equipo y respondiendo a la confianza depositada en ella por parte del cuerpo técnico.

El comunicado publicado por la entidad también resaltó el impacto de la futbolista en el contexto internacional. Lakrar es internacional absoluta con la selección francesa desde 2023 y ha sido una presencia constante tanto en las convocatorias como en los esquemas de alineación de su combinado nacional, según reflejó el propio club en su nota informativa. Su papel en la Nations League de 2024 resultó relevante, alcanzando el subcampeonato junto al resto del plantel francés, lo que ratifica la confianza que el cuerpo técnico galo depositó en ella para competencias de alto nivel.

La trayectoria de Lakrar se remonta a sus inicios en las divisiones juveniles, donde su desempeño llamó la atención en etapas tempranas. Tal como publicó el Real Madrid, la defensa formó parte de la selección sub-19 de Francia que se adjudicó el Campeonato de Europa en 2019, resultado que anticipó su ascenso al equipo absoluto. La nota oficial del club subrayó que la futbolista ya contaba con experiencia relevante en torneos internacionales antes de su desembarco en la liga española.

En el análisis presentado por la entidad blanca, se valoró la regularidad de Lakrar en las alineaciones merengues desde su llegada. Las cifras recogidas por la comunicación del club—56 partidos disputados y cinco tantos anotados—ubicaron a la defensa como una pieza estable y polivalente dentro del esquema de juego del Real Madrid, aportando tanto en la retaguardia como en acciones ofensivas, especialmente a balón parado.

El Real Madrid manifestó en su comunicado satisfacción por la ampliación del vínculo contractual con Lakrar, subrayando que su presencia en la plantilla responde a una política de consolidación de figuras jóvenes y experimentadas con proyección internacional. La defensa francesa, nacida en 2000, suma así una extensión de cuatro años a su relación con el club, que apuesta por el desarrollo y la estabilidad de su plantel en los próximos ciclos competitivos.

El anuncio de la renovación de Lakrar forma parte de una estrategia del Real Madrid orientada a fortalecer sus secciones femenina y masculina con incorporaciones que aporten tanto potencial deportivo como experiencia en certámenes internacionales. Según recogió el propio club en la nota de prensa, la solidez y el rendimiento de la jugadora francesa desde su llegada han sido determinantes para tomar la decisión de prolongar su contrato hasta 2028, asegurando así su permanencia en el equipo de Chamartín durante las próximas temporadas.

El Real Madrid, a través de su página oficial, reiteró la importancia de mantener una base sólida de jugadoras internacionales para afrontar los retos deportivos venideros. La confianza depositada en Lakrar refleja tanto el reconocimiento al talento emergente como el compromiso de la institución por consolidar su posición en las máximas competiciones nacionales e internacionales de fútbol femenino.