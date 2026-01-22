Agencias

Francia insiste en la integración de las FDS en el Estado sirio y subraya que "no puede lograrse por la fuerza"

El Gobierno de Francia ha insistido este jueves en la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el Estado sirio durante el periodo de transición tras la caída de Bashar al Assad hace ya más de un año, si bien ha advertido de que esta unidad "no puede lograrse por la fuerza", en medio de la escalada de tensiones en el país.

"La integración política, administrativa, militar y económica de las FDS es un objetivo que Francia persigue y apoya, pero on puede lograrse por la fuerza ni a costa de la seguridad de la población civil en Kobane o Hasaka. El alto el fuego sigue siendo muy frágil y es esencial evitar una nueva escalada", ha manifestado París.

Así, ha recordado que desde la caída de Al Assad ha "apoyado a las autoridades sirias en la construcción de una Siria unida y soberana que respete todos sus componentes, a la vez que defiende" sus intereses de seguridad, en particular la lucha contra el terrorismo", reza un comunicado del Elíseo.

Es por ello que en los últimos días, con motivo de "los esfuerzos diplomáticos", el presidente francés, Emmanuel Macron, ha hablado con su homólogo sirio, Ahmed al Shara; el jefe de las FDS, Mazlum Abdi; y el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Masud Barzani; a quienes ha agradecido "sus esfuerzos para una solución duradera, en beneficio de toda la región, de los europeos y los estadounidenses".

"Esto implica un alto el fuego permanente y la implementación del acuerdo del 18 de enero, garantizando así la unidad de Siria y el respeto a todos sus integrantes, en particular a la población kurda", ha sostenido, apuntando a que también implica la coordinación dentro de la coalición contra Estado Islámico para garantizar la seguridad y transferencia ordenada de centros de detención.

Así, ha manifestado que "los recientes enfrentamientos, la ofensiva en curso contra las FDS y su impacto en el control de los centros de detención de combatientes terroristas han socavado directamente estos objetivos". Por último, ha recordado que Francia ha luchado junto a las fuerzas kurdo-árabes contra Estado Islámico y ha valorado el "compromiso y coraje en esta lucha", cuyos "esfuerzos no deben cuestionarse".

