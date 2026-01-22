Agencias

Apple trabaja en un nuevo 'wearable' impulsado por IA y similar a un AirTag, equipado con cámaras y micrófonos

Apple está trabajando en el desarrollo de un nuevo dispositivos 'wearable' impulsado por inteligencia artificial (IA), que tendrá un diseño con forma circular y plano de tamaño reducido, similar a un AirTag, y que estará equipado con cámaras y micrófonos.

Los de Cupertino continúan innovando en sus dispositivos, en este caso, con una nueva categoría de producto que aún está "en las primeras fases de desarrollo" y al que se refieren como un pin de IA, por lo que prevé que se utilice llevándolo sobre la ropa o como un complemento al estilo el AI Pin de Humane.

Así lo ha compartido The Information, quien ha podido conocer detalles sobre este nuevo 'wearable' como que estará equipado con dos cámaras, un sensor estándar y un gran angular, así como con tres micrófonos y un altavoz.

Todo ello estará condensado en un dispositivo rendondo de tamaño reducido y plano, con un aspecto similar al AirTag, fabricado en materiales de aluminio y vidrio. Además, incluirá un botón físico en uno de sus laterales y, para cargarlo, dispondrá de carga inalámbrica con el mecanismo que utilizan los Apple Watch.

Con todo ello, el medio citado ha señalado que Apple planea lanzar este nuevo 'wearable' de IA durante el próximo año 2027 y que prevé producir alrededor de 20 millones de unidades para el lanzamiento.

Se ha de tener en cuenta que, con este nuevo dispositivo y su reciente acuerdo con Google para impulsar sus funciones de IA a través de Gemini, Apple pretende avanzar en sus capacidades y su oferta de IA, de cara a ponerse a la altura y competir con otras empresas del sector.

Esta apuesta por los dispositivos con IA sigue a la de otras compañías, como es el caso de OpenAI, que planea presentar su primer producto a finales de este año, desarrollado junto al exjefe de Diseño de Apple y fundador de LoveFrom, Jony Ive.

