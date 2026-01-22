AMP. Paula Badosa, Jaume Munar y Rafa Jódar se despiden del Abierto de Australia en segunda ronda

Paula Badosa sufrió dificultades desde el inicio de su partido ante la rusa Oksana Selekhmeteva en la segunda ronda del Abierto de Australia, cuando tras apenas diecisiete minutos de juego se vio cuatro juegos abajo en el marcador y con dos quiebres en contra. Según informó Europa Press, la tenista catalana logró igualar el tanteador a cuatro juegos durante el primer set, pero Selekhmeteva volvió a romper su servicio en un momento clave y aseguró la manga inicial con un 6-4, situación que marcó el desarrollo posterior del encuentro y produjo la eliminación de Badosa del primer Grand Slam de la temporada.

La jugadora gerundense venía arrastrando desde mediados de la temporada anterior molestias físicas que impactaron directamente en su desempeño y regularidad sobre la pista. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Badosa evidenció problemas en el servicio —consiguió solamente un 55% de primeros saques— y mostró falta de solidez en los peloteos desde el fondo, lo que derivó en 36 errores no forzados. Por su parte, Selekhmeteva, número 101 del ranking WTA, capitalizó sus oportunidades y mantuvo ventajas durante ambos sets pese a presentar cifras similares en cuanto a errores.

La segunda manga repitió el patrón de la anterior. Aunque la española mantuvo su primer servicio, la jugadora rusa se distanció rápidamente en el marcador con un parcial de 4-1 y dos quiebres de ventaja. Badosa, en su intento por revertir la situación y forzar un tercer set, salvó un punto de partido y mantuvo la lucha hasta el final, pero Selekhmeteva aseguró el triunfo por 6-4. Así, la exsemifinalista del certamen quedó fuera del torneo sin poder igualar su mejor marca alcanzada el año anterior en Melbourne, detalló Europa Press.

En la competición masculina, el balear Jaume Munar también concluyó su participación tras perder contra el noruego Casper Ruud. Europa Press señaló que Munar, que había atravesado dificultades para superar la primera ronda, no tuvo muchas opciones frente a un Ruud afianzado, quien se impuso por 6-3, 7-5 y 6-4, en un partido que superó las dos horas de duración. El noruego, cabeza de serie número 12, se mostró especialmente fuerte con su servicio y solo cedió dos oportunidades de quiebre, ambas en el tercer set, cuando ya había tomado ventaja.

El set inicial se decantó para Ruud con una ruptura en el cuarto juego. En el segundo, pese a los esfuerzos de Munar por mantenerse en partido y la igualdad en el marcador, Ruud cerró el set tras seis oportunidades para lograrlo, cuatro de ellas con su saque. El tercer parcial siguió la tendencia, con un quiebre temprano que selló el pase del noruego a la siguiente fase.

El joven madrileño Rafa Jódar también se despidió del Abierto australiano en esta segunda instancia. Según lo consignado por Europa Press, Jódar afrontaba su primer Grand Slam como profesional y tras una buena primera ronda, enfrentó al checo Jakub Mensik, cabeza de serie número 16. Mensik mostró una mayor experiencia en el circuito, registrando un 61% de primeros servicios y nueve aces, lo que cimentó su victoria en tres sets (6-2, 6-4, 6-4).

El inicio del partido fue favorable al checo, quien se adelantó con dos quiebres y se llevó el primer set 6-2. Jódar, más impreciso que en su debut frente al japonés Rei Sakamoto —reportó 28 tiros ganadores frente a 35 errores no forzados— no logró cambiar la dinámica en la segunda manga, que Mensik concluyó con un solitario quiebre. En el tercer set, el español consiguió romper por primera vez el servicio del checo en dos ocasiones, pero Mensik reaccionó de inmediato. Tras llegar igualados a cuatro juegos, el checo cerró el partido ganando los dos juegos siguientes.

Además, el medio Europa Press destacó el desempeño de los principales favoritos en la jornada. El italiano Jannik Sinner, campeón defensor en Melbourne, avanzó sin contratiempos al derrotar al australiano James Duckworth con parciales de 6-1, 6-4 y 6-2. Por su parte, el serbio Novak Djokovic venció al italiano Francesco Maestrelli por 6-3, 6-2 y 6-2, consolidando su posición en el torneo.

Dentro del cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Madison Keys, actual campeona, cumplieron las expectativas al superar respectivamente a la checa Marie Bouzkova (6-2, 6-3) y a la estadounidense Ashlyn Krueger (6-1, 7-5). El medio indicó que tanto Swiatek como Keys avanzan a la siguiente ronda manteniendo un desempeño sólido.

Con la salida de Badosa, Munar y Jódar, la representación española concluyó su participación en la segunda ronda del Abierto de Australia, mientras que los principales cabezas de serie continúan en competencia. Los resultados reflejan la superioridad y experiencia de rivales como Ruud y Mensik, además de los problemas físicos y la falta de continuidad que han afectado a Badosa.