Tras una rueda de prensa prolongada en la Casa Blanca, Donald Trump abordó explícitamente la posibilidad de reunirse en persona con los líderes internacionales en París. Según publicó el medio original, el presidente de Estados Unidos descartó sumarse a la cumbre de emergencia del G7 sugerida por Emmanuel Macron, presidente francés. Trump fundamentó su decisión en la percepción de que Macron pronto dejará su cargo en el Elíseo debido, según su planteamiento, a perspectivas políticas marcadas por las próximas elecciones francesas previstas para 2027.

"No, no lo haría ahora porque Emmanuel no estará allí mucho tiempo y no hay longevidad allí", declaró Donald Trump al ser consultado por los medios respecto a su asistencia al encuentro convocado por Macron. El mandatario estadounidense, tal como recogió la fuente, definió a Macron tanto como "amigo" como "una buena persona" que "le cae bien", aunque insistió en que "no va a estar allí mucho tiempo más". Estas declaraciones reflejan la intención de Trump de condicionar su presencia en actos multilaterales a la estabilidad y continuidad de los líderes anfitriones, según detalló la publicación.

El llamado de Emmanuel Macron a una reunión de alto nivel del G7 tenía como objetivo afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania y considerar la invitación extendida a Rusia. El encuentro propuesto habría sido el primero en incluir a representantes rusos desde la ofensiva militar iniciada por Moscú en febrero de 2022, bajo la orden de Vladimir Putin, según consignó el medio original.

De acuerdo con la información reportada, Donald Trump comunicó que, aunque no asistiría al foro en París, tiene previsto mantener encuentros directos con actores clave en los temas incluidos en la agenda del G7. El presidente de Estados Unidos señaló su preferencia por concertar reuniones privadas con "las personas directamente involucradas" en los asuntos de mayor relevancia, lo que le permitiría abordar los puntos centrales de la política global actual fuera del marco institucional propuesto por Francia.

La invitación de Macron buscaba reunir a los principales países industrializados del mundo, junto con Rusia, en un escenario marcado por la prolongación del conflicto en Ucrania y las tensiones geopolíticas derivadas. Según reportó la fuente, la propuesta se perfilaba como una ocasión para restablecer el diálogo entre potencias occidentales y Rusia, país que había sido excluido de este tipo de encuentros tras la anexión de Crimea y la escalada posterior en la región de Donbás.

El mandatario estadounidense enfatizó la importancia de la interlocución directa como alternativa a los encuentros multilaterales masivos, alegando que este método podría resultar más efectivo para el avance de temas complejos como los tratados de seguridad y la cooperación internacional. Al subrayar la inminente salida de Macron del cargo, Trump estimó que el impacto de la cumbre se vería limitado por la posible falta de continuidad política en el gobierno francés.

El diálogo entre los líderes mundiales acerca de la guerra en Ucrania representa uno de los principales desafíos diplomáticos para el G7, cuyo objetivo radica en coordinar respuestas ante la prolongación del conflicto y las implicaciones para la seguridad europea y global. La propuesta de París pretendía reunir a dirigentes clave para evaluar medidas que respondan a las ofensivas militares recientes y al contexto político resultante de la intervención rusa, relató la fuente original.

En este contexto, la postura de Donald Trump destaca por priorizar la flexibilidad en los contactos diplomáticos y condicionar su participación en foros internacionales al contexto político de los países organizadores. Según consignó el medio, el presidente de Estados Unidos optó por distanciarse de la convocatoria formal, subrayando su preferencia por diálogos bilaterales y por su valoración de la estabilidad política entre sus homólogos.

La guerra en Ucrania ha provocado una reconfiguración del escenario diplomático internacional, con el G7 buscando mantener posiciones firmes y coordinar posiciones frente al gobierno ruso. La sugerencia de Macron de incluir a Rusia indicaba una disposición a explorar canales de comunicación directa que no se daban desde el inicio de la invasión en 2022, conforme puntualizó la fuente.

Trump, al evaluar la propuesta de la cumbre, reiteró la necesidad de contactos personales con actores determinantes, manteniendo distancia respecto a las formas tradicionales de cumbre, y asignando relevancia a los perfiles de liderazgo y a la continuidad de los dirigentes en el poder. Estas definiciones, recogidas por el medio, apuntan a un cambio en el enfoque estadounidense respecto a los organismos multilaterales y los esquemas clásicos de interacción internacional, en un contexto donde los liderazgos y los mandatos políticos se muestran sujetos a cambios en el corto plazo.