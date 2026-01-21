Semaf anuncia la convocatoria de una huelga general en todo el sector tras los accidentes en Adamuz y Gelida

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) manifestó su intención de exigir responsabilidad penal a los encargados de velar por la seguridad en la infraestructura ferroviaria estatal. Esta postura surge después de los fatídicos accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), tras los cuales la organización decidió anunciar una huelga general en todo el sector ferroviario, según detalló Semaf en un comunicado.

De acuerdo con la información difundida por Semaf, dichos accidentes resultaron en un saldo trágico que incluyó la muerte de varias personas, entre ellas tres maquinistas, lo que ha provocado un fuerte reclamo de medidas urgentes para encarar la situación de la red estatal. Tal como reportó el sindicato, la convocatoria a huelga representa el inicio de una serie de acciones cuya finalidad es garantizar que haya una respuesta efectiva frente a los riesgos actuales para la seguridad de empleados y viajeros.

Según publicó Semaf, la movilización busca ofrecer resguardo legal y estructural a las protestas tanto de trabajadores como de usuarios del sistema ferroviario. El sindicato recalcó que el objetivo principal es “demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red”. En esa dirección, Semaf reclamó el refuerzo de los protocolos de actuación, además de un incremento en la supervisión y el control sobre la operación de los trenes y la infraestructura relacionada, elementos que han quedado en entredicho luego de los siniestros recientes.

El anuncio de Semaf marca un punto de inflexión en el sector ferroviario estatal. El sindicato comunicó que la protesta no se limitará a una acción puntual sino que constituye una primera fase dentro de un bloque de medidas que los maquinistas consideran necesarias, informó el propio Semaf. Entre estas medidas, la exigencia de asumir responsabilidades legales por parte de las autoridades y responsables de la red figura como eje central, subrayando que la seguridad no puede considerarse garantizada en las condiciones actuales.

En el comunicado, Semaf detalló que la decisión de avanzar hacia una huelga general responde a la demanda de mayor protección tanto para el personal como para los viajeros. El sindicato insistió en que la precarización de los mecanismos de vigilancia y la ausencia de mejoras sustanciales en los procedimientos de seguridad han generado un ambiente propicio para que se repitan incidentes trágicos, según reportó el propio sindicato tras las tragedias de Adamuz y Gelida.

Semaf puntualizó que las reivindicaciones de los maquinistas también apuntan a dotar de un marco legal claro y contundente a las movilizaciones, de modo que tanto las personas trabajadoras como los usuarios puedan ejercer su derecho a la protesta de forma resguardada jurídicamente, detalló el sindicato. Además, reiteró que la continuidad de las acciones reivindicativas dependerá de la respuesta de las autoridades competentes y del nivel de cumplimiento de las demandas formuladas respecto al fortalecimiento de los protocolos de seguridad y al establecimiento de mecanismos eficaces de supervisión en la red ferroviaria.

Hasta el momento, la organización sindical no precisó la fecha exacta del inicio de la huelga general, aunque subrayó que la movilización se mantendrá vigente hasta recibir garantías suficientes sobre las mejoras reclamadas, según consignó Semaf. El sindicato sostuvo que la adopción de medidas más estrictas en materia de vigilancia y control resulta indispensable para evitar que nuevas víctimas se sumen a una lista que consideran inadmisible.

En resumen, la convocatoria del Semaf responde a la preocupación por la integridad de trabajadores y pasajeros, así como a llamadas reiteradas al gobierno y a las entidades responsables para que se adopten medidas urgentes. La presión ejercida por el sindicato apunta tanto a la revisión de responsabilidades penales de quienes supervisan la seguridad, como al diseño de un plan robusto que brinde garantías concretas en toda la red ferroviaria, según expuso la propia organización de maquinistas en su comunicado más reciente.