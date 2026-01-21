Más de 10.000 firmas en Change.org piden una calle para los vecinos de Adamuz (Córdoba) por su solidaridad

Gregorio Pinazo, quien reside en Cambra, A Coruña, propuso crear un reconocimiento duradero para los habitantes de Adamuz, Córdoba, tras su papel en la reciente tragedia ferroviaria que sacudió a la comunidad. Según informó Change.org, Pinazo destacó que en situaciones de dolor como la vivida, la respuesta solidaria se convierte en un ejemplo que merece preservarse más allá del impacto inmediato. La iniciativa, que busca asignar el nombre de “calle de la Solidaridad de Adamuz” a una vía local, ya superó las 10.000 firmas de apoyo en la plataforma digital, según detalló el medio.

El accidente ferroviario, ocurrido el domingo 18 de enero, resultó en al menos 43 víctimas mortales y más de 100 personas heridas. En respuesta, los vecinos de Adamuz ofrecieron asistencia desinteresada tanto a los afectados como a los equipos de emergencia desplazados. De acuerdo con la información recopilada por Change.org, Pinazo justificó su propuesta subrayando que la generosidad de la población no solo se manifestó en el momento crítico, sino que además evidencia un “carácter ejemplar” digno de proyección y visibilidad permanente.

Change.org recogió las palabras del impulsor, quien se refirió a la tendencia mediática de enfatizar el heroísmo y apoyo social tras los sucesos trágicos solo durante los primeros días posteriores al evento. Pinazo expresó que, una vez pasado ese breve periodo, suele instalarse el olvido y propuso la nominación de la calle como medida concreta para que la solidaridad demostrada permanezca en la memoria colectiva de Adamuz. Según publicó la plataforma, el homenaje pretende consolidar el recuerdo activo de la actitud altruista, ofreciendo, además, un modelo inspirador que podría replicarse en otros municipios de España.

El promotor de la propuesta indicó a través de Change.org que lo vivido en Adamuz refleja un fenómeno social que trasciende fronteras provinciales y regionales: “Da igual en qué punto de España nos encontremos”, declaró Pinazo, remarcando que situaciones de este tipo generan sentimientos de unidad que deberían perdurar más allá de la coyuntura de la tragedia. También señaló que la propuesta de una calle dedicada a la solidaridad busca rendir tributo a todos quienes se movilizaron espontáneamente para ayudar a desconocidos, enfrentando personalmente las secuelas emocionales derivadas del desastre.

El medio recogió además el llamado de Pinazo a las autoridades locales para que el reconocimiento sugerido se concrete lo antes posible, planteando que este gesto servirá para dar mayor visibilidad a la generosidad mostrada y evitar que caiga en el olvido habitual después del ciclo informativo. De acuerdo con el texto de la petición difundida en Change.org, la denominación “calle de la Solidaridad de Adamuz” podría funcionar como recordatorio constante de la respuesta ciudadana ante uno de los eventos más dramáticos que ha atravesado la localidad en el periodo reciente.

La campaña ha encontrado eco entre usuarios de la plataforma de peticiones digitales, que continúan sumando adhesiones para respaldar la propuesta. Según lo consignado en Change.org, el objetivo de las más de 10.000 personas firmantes es visibilizar de manera permanente la entrega y generosidad de los habitantes de Adamuz tras el accidente, a la espera de que tanto la administración municipal como la ciudadanía acompañen formalmente la iniciativa.