Javier Guillén: "La Vuelta es una ventana extraordinaria de España hacia dentro y hacia fuera"

El próximo reconocimiento de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) a La Vuelta a España coincide con su 90 aniversario y llega tras una edición considerada compleja por su máximo responsable, quien sostiene que “tiene un significado muy especial. Más aún después de lo sucedido en la última edición, pero nada de eso puede empañar 90 años de historia”, según publicó la APDM. El director general de La Vuelta, Javier Guillén, expresó que ser distinguido por este galardón representa el reconocimiento no solo a la organización, sino también a todas las personas que han contribuido a lo largo del tiempo, incluyendo corredores, equipos organizadores, ciudades anfitrionas, aficionados y periodistas. De acuerdo con información facilitada por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, Guillén subrayó que “La Vuelta es de todos y eso es lo que la mantiene viva”.

Tal como reportó la APDM, Guillén destacó el papel integrador del evento ciclista, señalando que la competencia “es una ventana extraordinaria de España hacia dentro y hacia fuera”, ya que conecta tanto con el público nacional como internacional. En sus declaraciones, el director general remarcó el valor del ciclismo como instrumento para dar a conocer “paisajes, ciudades, cultura” y señaló que para él es “un orgullo y una responsabilidad” liderar la gestión de una carrera con identidad propia.

La edición 2026 de La Vuelta está concebida para preservar la emoción y la incertidumbre hasta la última etapa, características que, según Guillén y como indicó el propio medio, forman parte esencial de la carrera desde sus orígenes. La organización prevé un recorrido de alta exigencia, protagonismo de la montaña, una contrarreloj larga y etapas que, de acuerdo con Unipublic, buscan ofrecer alicientes diarios para espectadores y participantes. Guillén expuso que “seguiremos potenciando este modelo porque es lo que conecta con el aficionado y da sentido a la competición”.

Según detalló la APDM, los cambios implementados en distintos momentos de la historia reciente, como el traslado de las fechas a septiembre, el impulso de finales decisivos y la internacionalización de la prueba, han permitido consolidar un sello propio de la competición. La forma de narrar la carrera a través de la televisión también ha contribuido a reforzar su carácter distintivo y a garantizar un interés constante por parte del público.

La visión de futuro y la apuesta constante por el espectáculo han llevado a que La Vuelta mantenga su reputación después de nueve décadas. “Miramos siempre al futuro, con la ambición de ofrecer un gran espectáculo”, afirmó Guillén, según consignó la APDM, reflejando el compromiso de la organización por seguir innovando en cada edición.

La historia de La Vuelta ha estado protagonizada tanto por pioneros como por ciclistas contemporáneos de renombre. Guillén recordó la relevancia de figuras emblemáticas como Gustaaf Deloor, Tony Rominger, Roberto Heras, Alberto Contador, Primoz Roglic o Chris Froome. Sobre este último, destacó el especial vínculo que forjó con la prueba, señalando el compromiso y entrega del ciclista británico con la carrera española.

Las declaraciones recogidas por la APDM destacan también la importancia de Madrid en el recorrido de La Vuelta, ciudad que tradicionalmente ha acogido la meta de la última etapa. No obstante, en la próxima edición esta tradición sufrirá una excepción debido a la coincidencia con el Gran Premio de España de Fórmula 1, lo cual ha obligado a modificar el trazado final.

Guillén insiste en que mantener la emoción y la incertidumbre resulta fundamental para conectar con los aficionados y preservar la autenticidad de la carrera. En palabras del director general, “la emoción hasta el último día no es un eslogan, es una manera de entender el ciclismo”. El ciclo de la edición 2026 refuerza este criterio, diseñando el evento para involucrar a múltiples países y constituirse en un escaparate tanto deportivo como territorial.

De acuerdo con la información facilitada por la APDM, La Vuelta representa para su director general “un sentimiento, un orgullo y una responsabilidad”. Guillén explicó que esta prueba no pretende marcar tendencia, pero sí busca servir de inspiración en el ámbito del ciclismo internacional. La capacidad de adaptación y la integración de múltiples actores a lo largo de estos 90 años constituyen algunos de los pilares fundamentales que, según el responsable de la organización, han permitido consolidar el evento y preservarlo como una referencia en el calendario deportivo.

Las expectativas para la edición 2026 incorporan tanto elementos de la tradición como novedades en el recorrido que, según la organización, están dirigidas a mantener el interés de la afición y apoyar la proyección internacional. En el balance de sus nueve décadas de existencia, el evento sigue apoyándose en el trabajo de corredores destacados y el respaldo de ciudades y aficionados, proyectando la cultura, la historia y los paisajes de España ante la audiencia global.