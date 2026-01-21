Detienen a doce migrantes de Uzbekistán y Rusia en aguas de Puerto Rico

El grupo de migrantes que fue interceptado incluía tanto adultos como menores que carecían de la documentación requerida para ingresar a territorio estadounidense. Según reportó la agencia EFE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Puerto Rico indicó que la interceptación ocurrió en las inmediaciones de la isla-municipio de Vieques, ubicada en el extremo oriental del archipiélago puertorriqueño.

La agencia federal detalló en un comunicado que la acción tuvo lugar el 13 de enero, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos alertó a la unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la CBP sobre una embarcación que resultó sospechosa al navegar en dirección sureste hacia Puerto Rico. De acuerdo con EFE, la pequeña embarcación, en lugar de continuar su trayecto inicial, modificó su rumbo para acercarse a Vieques, alejándose al sur de la parte principal de la isla antes de desviarse hacia su destino final.

Las fuerzas de AMO procedieron a interceptar la embarcación aproximadamente a las 20:30 hora local, lo que corresponde a las 00:30 GMT, a una distancia menor a una milla náutica —cerca de 1,8 kilómetros— al sur de Vieques, informó EFE. En la operación, los agentes federales encontraron un total de doce personas: ocho adultos y cuatro menores, todos procedentes de Uzbekistán y Rusia y sin la documentación exigida por la ley migratoria estadounidense.

EFE consignó que, tras la detención, tanto los migrantes como la embarcación utilizada para la travesía fueron trasladados hasta la Unidad Marítima de Fajardo, donde se llevó a cabo el procedimiento oficial de identificación de los individuos y el procesamiento correspondiente, según los protocolos federales.

La CBP, cuyas operaciones abarcan tanto el monitoreo aéreo como marítimo para la protección de las fronteras estadounidenses, reiteró mediante su comunicado la labor conjunta que mantiene con otras agencias federales para controlar el flujo de migrantes indocumentados hacia Puerto Rico, isla que funciona como punto estratégico debido a su proximidad con rutas migratorias utilizadas por personas de diversas nacionalidades, según informó EFE.

La presencia de menores dentro del grupo resalta el alcance del fenómeno migratorio, ya que involucra familias enteras o niños no acompañados, lo que complica los procedimientos administrativos por las consideraciones humanitarias y legales que implica la atención de menores de edad, de acuerdo con la información difundida por EFE.

La CBP y la Guardia Costera han incrementado en los últimos años la vigilancia en la región del Caribe, dado el aumento de intentos de ingreso irregular a través de rutas marítimas, siendo Puerto Rico una de las principales puertas de entrada debido a su localización geográfica, según detalló EFE.

Este episodio se suma a una serie de casos similares ocurridos en el área en los que autoridades federales han frustrado el acceso de migrantes de diversas nacionalidades que utilizan embarcaciones pequeñas con el fin de arribar de manera clandestina a territorio estadounidense. La CBP, tal como reportó EFE, continúa implementando acciones para detectar y frenar este tipo de incursiones.

Los procesos posteriores a la detención incluyen la toma de datos personales de los migrantes, su revisión médica y la determinación de los pasos legales a seguir, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la política migratoria de Estados Unidos. EFE señaló que la Unidad Marítima de Fajardo desempeña un papel central en estos procedimientos, ya que allí se registran y procesan a los interceptados antes de que se tomen decisiones respecto a su destino migratorio.

La CBP recordó en su comunicación que su misión contempla la protección de las fronteras y la atención de situaciones humanitarias derivadas de los movimientos migratorios irregulares, según consignó EFE, asegurando la colaboración continua con socios federales y locales para atender de manera integral estos incidentes.