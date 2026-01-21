Denuncian que un aspirante presidencial colombiano acosó sexualmente a subalternas

Bogotá, 21 ene (EFE).- El candidato presidencial colombiano Carlos Caicedo, líder del movimiento izquierdista Fuerza Ciudadana, fue señalado de presunto acoso sexual contra mujeres a las que, supuestamente, les ofreció ascensos y beneficios laborales a cambio de sexo.

Así se desprende de una investigación periodística publicada por la emisora La FM, que denuncia que recoge testimonios de cuatro mujeres que afirman haber sido víctimas de este tipo de conductas en contextos laborales y de activismo político no solo por parte de Caicedo sino de otros miembros de su partido.

En los últimos meses, Caicedo había anunciado su intención de impulsar una consulta presidencial de izquierda no alineada con el presidente Gustavo Petro, junto con el exjefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo.

Tras conocerse las denuncias, la Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó los hechos, y apuntó que, "de comprobarse los hechos y la responsabilidad, estaríamos ante el delito de acoso sexual, un hecho que constituye violencia basada en género contra la mujer".

"Los partidos y sus líderes tienen la obligación de ser serios y coherentes con la defensa de la igualdad de género, esto implica rechazar desde sus cabezas, en el discurso y en la acción, la violencia contra las mujeres", agregó la entidad en X.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, añadió que "de ser cierto, es inadmisible".

"Las mujeres no queremos políticos que ejerzan su poder en contra de nosotras, violentándolas", agregó.

La investigación recoge declaraciones de dos mujeres que prefirieron no identificarse y aseguraron que Caicedo les ofreció ascensos a cambio de subir a su habitación de hotel durante eventos políticos.

Otra mujer denunció presuntos tocamientos por parte de un alto funcionario cercano al exgobernador y afirmó que, al intentar denunciar, hubo intentos de silenciarla.

Entre los casos mencionados figura el de la aspirante a la Cámara de Representantes María Alejandra Rojas, quien denunció a Fabián Bolaños, dirigente cercano a Caicedo, por un presunto abuso sexual ocurrido durante un viaje del partido, en el que aseguró haber sido "incapacitada contra su voluntad".

Caicedo fue alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015 y gobernador del Magdalena entre 2020 y 2023. EFE