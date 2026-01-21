Antonio Canales abandona 'GH DÚO' "por causa de fuerza mayor". La emotiva reacción de sus compañeros

Sorpresa mayúscula en 'GH DÚO'. Horas antes de la celebración de la gala de este martes, y de conocer qué dos concursantes nominados -Carlos Lozano, Cristina Piaget, Carmen Borrego, Belén Rodríguez y John Gust- se salvan de la expulsión, la organización del reality ha revelado que Antonio Canales ha abandonado la casa de Tres Cantos de manera repentina.

"Lamentamos comunicar que Antonio Canales ha finalizado su participación el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa. Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de 'GH DÚO' siempre estará abierta para él", anunciaba Mediaset a través de un breve comunicado publicado en su página web este 20 de enero, dejando en el aire la posibilidad de que el bailaor, pareja de Raquel Salazar en el reality, pueda regresar en un futuro.

Un abandono al que sus compañeros han reaccionado con sorpresa y emoción cuando 'el Súper' les ha reunido a todos en el salón y les ha comunicado que Antonio había tenido que marcharse del concurso y les ha pedido que dejasen sus pertenencias en el almacén de la casa para que un miembro del equipo las recogiese. "No, no es posible que os despidáis. Por lo visto él se encuentra bien pero ha tenido que abandonar el concurso por problemas ajenos", les explicaban cuando ellos preguntaban la razón de su marcha y la posibilidad de despedirse de él.

"No va a haber nadie como él, alegraba la casa. Me da pena que se haya ido. Estoy mal" ha expresado muy afectada su pareja en el programa, Raquel Salazar, mientras John Guts ha pedido un aplauso en honor al artista.

Apenas dos horas después, Jorge Javier Vázquez, ha querido dedicar la gala a Canales y sus compañeros, todavía 'en shock', le han mandado un mensaje de despedida. La madre de Noemí Salazar ha confesado que no habría podido tener un compañero mejor, asegurando que "le llevo en mi corazón aquí y fuera. Le quiero".

"Transmite paz y siempre nos ha tratado de una manera justa" ha destacado Manuel González; "Ha sido una persona muy importante dentro de la casa y nos ha afectado su salida" ha añadido Anita Williams. Un adiós a Antonio en el que Belén Ro no ha dudado en acceder a la petición que le ha hecho el presentador y se ha arrancado a bailar para homenajear al bailaor. "Para mi ha sido el gran descubrimiento de 'GH Dúo'", ha revelado emocionada.